ВОЗ сообщила, что продолжает оценку «Спутника V»

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценку российской вакцины от ковида «Спутник V» в рамках процедуры ее возможного включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Об этом сообщили во вторник ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, дав понять, что какого-либо изменения в позиции организации по данному вопросу за последние дни не произошло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Как и в случае с другими вакцинами-кандидатами, ВОЗ продолжает оценивать вакцину «Спутник V» в различных местах производства и опубликует решения по статусу EUL, когда все данные будут в наличии и завершится рассмотрение», - отметили в пресс-службе организации.

«Любая вакцина с доказанной безопасностью, эффективностью и гарантированным качеством, то есть, иными словами, отвечающая требованиям процедуры EUL, получит рекомендацию EUL», - заверили в ВОЗ. В организации пояснили, что процесс оценки препаратов для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях нацелен на «ускорение равного доступа к вакцинам с целью спасения жизней».

Говоря о перспективах дальнейшего рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V», в ВОЗ сослались на заявление помощника гендиректора организации Марианджелы Симао, которая 7 октября сообщила, что этот процесс «был поставлен на паузу», но «близок к возобновлению». По ее словам, «будут еще вопросы относительно полной информации по данному досье, которую должен предоставить заявитель - Российский фонд прямых инвестиций, - и имеются также вопросы, касающиеся завершения инспекций на различных предприятиях в России».

Встреча главы Минздрава и гендиректора ВОЗ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 октября провел в Женеве встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Подводя ее итоги на брифинге для журналистов 2 октября, министр заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника V» ВОЗ, устранены.

27 сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили в ответ на запрос ТАСС, что организация ждет от Москвы дополнительную информацию по вопросу включения «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, и что только после получения и рассмотрения этих сведений может быть запланирована инспекционная поездка международных экспертов в РФ. Ранее в этом году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них.

К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских «Спутника V» и «Эпиваккороны».