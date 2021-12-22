ВОЗ: Штамм «Омикрон» подтвержден в 106 странах мира

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Согласно последнему еженедельному эпидемиологическому отчету Всемирной организации здравоохранения опубликованному во вторник, «Дельта»-вариант является доминирующим штаммом коронавируса в мире, но случаи заражения вариантом «Омикрон» растут и этот штамм представляет риск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В разделе отчета о распространении вызывающих озабоченность вариантов коронавируса ВОЗ сообщила, что «Омикрон»-штамм был выявлен в 1,6% случаях по итогам секвенирования проб биоматериалов. На прошлой неделе было выявлено 0,4% случаев. Отмечается, что «Дельта»-вариант был зарегистрирован в 96% проб.

По данным ВОЗ, вариант «Омикрон» подтвержден в 106 странах мира.

«Последние данные показывают, что вариант «Омикрон» имеет преимущество в росте по сравнению с вариантом «Дельта» и быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения», - заявили в организации.

Сообщается, что число госпитализаций из-за заражения «Омикроном» растет в Великобритании и Южной Африке.

«Учитывая быстро растущее число случаев заболевания, вполне возможно, что системы здравоохранения будут перегружены. Предварительные данные показывают, что наблюдается снижение нейтрализации «Омикрона» у тех, кто прошел первичную серию вакцинации или у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2, что может указывать на уровень уклонения гуморального иммунного ответа», - заявили в организации.

Из-за этих факторов общий риск, связанный с новым вариантом штамма «Омикрон», остается очень высоким.