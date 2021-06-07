ВОЗ считает, что человечеству придется научиться жить с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ВОЗ предупреждает, что коронавирус никуда не исчезнет, полная отмена локдауна в Великобритании под большим вопросом из-за «индийского» штамма, который на 40% заразнее, в Израиле началась вакцинация подростков, а бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить 10 трлн долларов за ущерб, нанесенный коронавирусом. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело почти 173 млн человек, более 3,7 млн умерли, сделано уже более 2 млрд прививок.

ВОЗ: с этим придется жить

Всемирная организация здравоохранения заявила, что полное искоренение коронавируса не выглядит как осмысленная перспектива.

По словам представителя ВОЗ, доктора Дэвида Набарро, не стоит надеяться на то, что вирус исчезнет благодаря вакцинам или лекарствам.

«Людям придется научиться жить с этим вирусом. Будут появляться новые штаммы, будут всплески заболеваний и возникновение новых очагов инфекции, и нам надо к этому привыкнуть» - заявил доктор Набарро в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, всему миру надо перестать удивляться возникновению новых штаммов - это будет происходить постоянно в обозримом будущем.

Британия: отмена карантина под вопросом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать лидеров богатых стран завершить процесс вакцинации своего населения к концу 2022 года. Ожидается, что Джонсон заявит об этом на саммите Большой семерки, который начнется в британском Корнуэле в следующую пятницу.

США, Франция, Германия, Италия и Япония уже определили, какое количество доз вакцины они направят для программы Covax, помогающей иммунизации бедных стран. Однако Британия и Канада все еще не объявили о своих планах по участию в этой программе.

21 июня в Великобритании должны быть отменены всех ограничения на социальные контакты: предполагается, что откроются ночные клубы, а для свадеб и похорон перестанет действовать лимит на количество приглашенных.

Но министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во воскресенье в интервью Би-би-си заявил, что правительство пока оставляет вопрос о снятии ограничений открытым. Хэнкок настаивает, что правительство собиралось снять ограничения «не раньше 21 июня» и никогда не обещало, что это случится в этот день.

По его словам, чиновники и врачи будут мониторить ситуацию, прежде чем принять решение. Сейчас эта ситуация осложнилась распространением штамма Дельта, который ранее называли «индийским» и который на 40% заразнее чем штамм Альфа, ранее известный как «кентский» штамм.

При этом министр отметил, что несмотря на рост заражений, случаи госпитализации практически не растут, что доказывает эффективность вакцин. Обе дозы вакцины получили почти 23,5 миллиона британцев, 33,7 миллиона - по крайней мере одну дозу.

По официальным данным, в воскресенье было зарегистрировано еще 5341 заражение, четыре человека умерли в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

Дональд Трамп: Китай должен заплатить за вирус

Бывший американский президент Дональд Трамп впервые за долгое время выступил перед своими сторонниками и заявил, что Китай должен заплатить США и другим странам 10 трлн долларов за гибель людей и ущерб, нанесенный пандемией коронавируса.

«Нам нужно всем вместе заявить, что Китай должен заплатить, должен! Вдобавок всем государствам следует собраться и выставить Китаю счет на 10 трлн долларов, чтобы компенсировать ущерб, - и это, конечно, весьма заниженная цифра», - сказал экс-президент во время конференции республиканцев в Северной Каролине.

Еще будучи президентом, Трамп неоднократно обвинял власти Китая в распространении Covid-19, он также постоянно называл заболевание «китайским вирусом». Многие заявляли, что таким образом глава Белого дома раздувает ксенофобские настроения.

В конце мая новый президент США Джо Байден поручил разведке активнее расследовать все версии происхождения Covid-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Ухане. Байден сказал, что в разведывательном сообществе США мнения разделились: одни считают, что пандемия стала результатом инцидента в лаборатории, другие - что вирус появился в результате контакта человека с неким инфицированным животным.

Сейчас все, даже так называемые враги, признают, что президент Трамп был прав, когда говорил, что коронавирус произошел из лаборатории в Ухане«, - заявил бывший глава Белого дома.

Энтони Фаучи, главный советник президента Байдена по здравоохранению, ранее утверждал, что, по его мнению, вирус передался от животных человеку. Однако недавно он признал, что больше не уверен в естественном развитии Covid-19.



