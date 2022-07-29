29 Июля 2022 08:13

ВОЗ рекомендует новый препарат для профилактики ВИЧ-инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации по использованию инъекционного каботегравира длительного действия (КАБ-ДД) в качестве средства доконтактной профилактики (ДКП) ВИЧ-инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

ВОЗ призывает страны обеспечить доступ к этому профилактическому препарату лицам в группах высокого риска заражения ВИЧ.

Новое руководство опубликовано в преддверии 24-й Международной конференции по СПИДу и на фоне стагнации усилий в области профилактики ВИЧ. В 2021 году было зарегистрировано 1,5 млн новых случаев ВИЧ-инфекции, то есть столько же, сколько и в 2020-ом. В прошлом году ежедневно регистрировалось 4000 новых заражений ВИЧ. 70 процентов случаев ВИЧ-инфекции в мире приходится на долю ключевых групп риска (работники секс-индустрии, мужчины, практикующие секс с мужчинами, лица, употребляющие инъекционные наркотики, заключенные и трансгендеры) и их сексуальных партнеров.

«Каботегравир длительного действия является безопасным и высокоэффективным средством профилактики ВИЧ-инфекции, однако пока он используется только в рамках клинических исследований. Мы надеемся, что новые рекомендации помогут добиться ускорения действий стран по планированию и внедрению КАБ-ДД наряду с другими методами профилактики ВИЧ», - сказала директор глобальной программы ВОЗ по ВИЧ-инфекции, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем д-р Мег Доэрти

КАБ-ДД – внутримышечный препарат длительного действия, первые две инъекции которого вводятся с интервалом в четыре недели, а затем – каждые восемь недель. Исследования показали, что КАБ-ДД позволяет достичь относительного снижения риска заражения ВИЧ на 79 процентов по сравнению с пероральными препаратами, применение которых сопряжено с трудностями, связанными с обеспечением соблюдения ежедневного режима приема.

ВОЗ также объявила о создании новой коалиции по ускорению обеспечения глобального доступа к КАБ-ДД. Созданная ВОЗ, ЮНИТЭЙД, ЮНЭЙДС и Глобальным фондом коалиция разработает механизмы финансирования и закупки препарата и будет оказывать поддержку в реализации глобальных программ профилактики ВИЧ.

«Для достижения поставленных ООН целей в области профилактики мы должны добиваться быстрого и справедливого доступа ко всем эффективным профилактическим средствам, включая средства ДКП длительного действия. Для этого потребуется преодолеть критические барьеры в странах с низким и средним уровнем дохода, включая проблемы в области внедрения препарата и покрытия сопутствующих расходов», – заявила руководитель группы по диагностике, профилактике и группам риска Глобальной программы ВОЗ по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, Рейчел Бэггэли.

Фото: news.un.org