ВОЗ рекомендовала к применению в экстренных ситуациях восьмую вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ВОЗ добавил еще одну вакцину, индийского производства, в список средств борьбы с пандемией COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ООН.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения одобрили для применения в экстренном порядке еще одну, восьмую, вакцину от COVID-19. Соответствующий список ВОЗ пополнил препарат «Коваксин» (COVAXIN) производства индийской компании Bharat Biotech.

В ВОЗ напоминают, что одобренные вакцины от COVID-19 проходят тщательную проверку в ходе клинических испытаний на соответствие принятым на международном уровне требованиям к их безопасности и эффективности.

«Это решение позволит расширить доступность вакцин, которые являются самым эффективным инструментом в борьбе с пандемией, – говорит Марианджела Симао, заместитель Гендиректора ВОЗ. – Мы должны и дальше добиваться, чтобы все население планеты было обеспечено вакцинами, и в первую очередь – люди, входящие в группу риска, многие из которых до сих пор дожидаются первой дозы».

Это решение позволит расширить доступность вакцин, которые являются самым эффективным инструментом в борьбе с пандемией

Благодаря беспрецедентному научному сотрудничеству, направленному на борьбу с пандемией COVID-19, работа по поиску, разработке и допуску к применению целого ряда вакцин была проведена в рекордно короткие сроки. При этом, как подчеркивают в ВОЗ, соблюдаются строжайшие стандарты безопасности.

Чтобы одобрить коваксин, эксперты ВОЗ оценили качество предоставленных данных, а также показатели безопасности и эффективности этого препарата. Вакцина изготовлена на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 и, по данным экспертной комиссии ВОЗ, обеспечивает полноценную защиту после введения двух доз препарата.

Коваксин рекомендован для применения в чрезвычайных ситуациях в возрастной группе старше 18 лет. Согласно проведенным исследованиям, вакцина на 78 процентов защищает от COVID-19 через две недели после введения второй дозы.

Вопрос безопасности и эффективности коваксина для беременных остается открытым – достаточных исследований в этой области нет.