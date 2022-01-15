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ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19

15 Января 2022 07:26
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ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два новых препарата для лечения пациентов с COVID-19. Насколько эти лекарства будут способствовать спасению жизней, зависит от того будут ли они доступны по цене повсюду в мире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

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Первый препарат - «Барицитиниб» - настоятельно рекомендуется пациентам с тяжелой формой COVID-19. Он входит в класс препаратов, называемых ингибиторами янус-киназ (JAK), которые снижают уровень иммунного ответа. ВОЗ рекомендует назначать его с кортикостероидами.

«Барицитиниб» - это пероральный препарат в виде капсул, используемый для лечения ревматоидного артрита. Он является своего рода альтернативой другим лекарствам от артрита, называемым блокаторами рецепторов интерлейкина-6, рекомендованным ВОЗ в июле 2021 года.

ВОЗ рекомендовала использовать также препарат моноклонального антитела «Сотровимаб», но при соблюдении определенных условий и для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации. Его рекомендовали выписывать непривитым пациентам, людям пожилого возраста, пациентам с ослабленным иммунитетом, а также страдающим сопутствующими заболеваниями, в частности диабетом, гипертонией и ожирением.

«Сотровимаб» является альтернативой касиривимаб-имдевимабу, коктейлю моноклональных антител, рекомендованному ВОЗ в сентябре 2021 года. Ведутся дополнительные исследования эффективности моноклональных антител против «омикрона». Первоначальные лабораторные исследования показывают, что сотровимаб эффективен против этого нового штамма.

Группа экспертов ВОЗ рассмотрела также два других препарата для лечения тяжелой формы COVID-19: руксолитиниба и тофацитиниба и пока не рекомендовала их использовать, ссылаясь на отсутствие очевидных доказательств их эффективности.

Свои решения по лечению COVID-19 ВОЗ основывает на данных семи исследований с участием более четырех тысяч пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической формами заболевания коронавирусом.

ВОЗ ведет переговоры с производителями новых рекомендованных препаратов, чтобы наладить их поставки во всемирном масштабе, а также обеспечить справедливый доступ к ним, в том числе в странах с низким и средним уровнем дохода.


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#Коронавирус в мире   #ВОЗ  
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