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вчера 20:14
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ВОЗ разрабатывает план действий в области клинических исследований для борьбы с коронавирусом
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает генеральный план координации клинических исследований для борьбы с новым коронавирусом. С таким заявлением в среду в Женеве выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Всемирная организация здравоохранения разрабатывает генеральный план координации клинических испытаний и обеспечения их последовательного проведения», - цитирует слова главы ВОЗ пресс-служба организации.
По его словам, исследовательские группы ведут переговоры с ведущими спонсорами для того, чтобы начать работу над насущными вопросами. «Некоторые из этих вопросов включают простоту применения диагностики, наилучшие подходы к профилактике инфекции, потенциальные методы лечения, которые могут быть использованы для лечения пациентов», - отметил Гебрейесус.
«Мы также проводим более глубокие исследования, чтобы определить источник этого вируса и предотвратить дальнейшую передачу от животных к людям, - сообщил он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что «число вновь подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в Китае, стабилизировалось за последнюю неделю, но это следует интерпретировать с особой осторожностью». «Эта вспышка все еще может идти в любом направлении», - добавил он.
«Мы продолжаем оказывать странам поддержку с помощью инструментов и оборудования, необходимых им сейчас для диагностики случаев заболевания и защиты медицинских работников», - заявил глава ВОЗ.
Он отметил, что осуществляются поставки диагностических наборов в лаборатории по всему миру. «Мы будем продолжать это делать», - заверил Гебрейесус.
Гебрейесус также отметил, что ВОЗ поставляет маски, перчатки и халаты в 18 стран, которые необходимы «для защиты медицинских работников, находящихся на передовой» в борьбе с коронавирусом.
«Наша передовая группа в Китае добилась значительного прогресса в разработке состава команды и объема ее работы. Мы надеемся, что скоро у нас будет больше новостей», - резюмировал глава ВОЗ.
Напомним, что в Женеве завершился глобальный научно-инновационный форум для координации международных усилий для борьбы с коронавирусом под эгидой ВОЗ
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