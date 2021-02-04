ВОЗ: Публикация в The Lancet о «Спутнике V» говорит об эффективности вакцины

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Публикация итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet говорит о том, что препарат эффективен для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-24», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», - сказала она.

Вуйнович добавила, что в первую очередь сейчас нужно привить от коронавируса людей из групп риска, это поможет снижению смертности. Она также подчеркнула, что необходимо обеспечить вакциной страны, которые не могут закупить ее.

«ВОЗ очень активно подключена. Переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем поддержку и России, чтобы предоставить вакцину всем, кому она нужна», - сказала представитель ВОЗ в России.

Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди привитых добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% привитых добровольцев.