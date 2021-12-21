ВОЗ призывает праздновать Рождество в семейном кругу
ЖЕНЕВА. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Избегать лишних контактов и поездок и в идеале провести безопасное Рождество в семейном кругу призывает Всемирная организация здравоохранения. Руководство ВОЗ предупредило о рисках, связанных с быстрым распространением нового штамма «омикрон» по миру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
«Нам всем надоела эта пандемия, всем хочется провести время с друзьями и семьей, - отметил генсек ВОЗ Тедрос Гебреисус. - Но отменить какое-то мероприятие лучше, чем потом лишиться жизни. Лучше отменить что-то сегодня и отпраздновать потом, чем праздновать сегодня, а после горевать. Никто ведь не хочет оказаться в аналогичной ситуации снова через 12 месяцев».
Европейские страны начали принимать ограничительные меры задолго до призыва ВОЗ. Австрия пережила трехнедельный локдаун, Нидерланды и Дания под самые праздники объявили о закрытии культурных заведений, а в Швейцарии многих перевели на удаленную работу.
И все это - на фоне активной кампании по вакцинации и ревакцинации населения.
В Германии власти изучают возможность введения ограничений на контакты сразу после рождества, причем для всех групп граждан. Вирусолог Хендрик Штрек приводит пример: «Можно уменьшить размер разрешенных к сбору групп. В Баварии уже закрыли бары и клубы на ближайшие дни и недели, чтобы избежать точек высокой концентрации и супераспространения».
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страна выполняет поставленную задачу - сделать до конца года бустерную прививку 30 миллионам гражданам.
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