ВОЗ призывает не снимать маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все больше стран в Европе снимают или смягчают санитарные ограничения на фоне стремительного распространения омикрона – чрезвычайно заразного, но для подавляющего большинства неопасного штамма. Тенденция, которая всерьез беспокоит Всемирную организацию здравоохранения, где не исключают дальнейшей мутации вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Мы призываем все страны защитить свое население, используя имеющиеся в арсенале средства, а это – не только вакцины. Объявлять о победе рано любому государству. Этот вирус опасен, он продолжает развиваться на наших глазах», - заявил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Дания стала одной из первых стран Европейского союза, где с февраля снимаются все ограничения, а ковид признается болезнью, не представляющей критической опасности для общества.

Власти отметают, что высокая заражаемость не сопровождается ростом госпитализаций с учетом высокого процента вакцинированных и ревакцинированных. Возможность вновь общаться без масок радует, но и немного пугает.

«Это замечательная новость, но мне немного страшно, - говорит 60-летняя жительница Копенгагена. - Перед тем, как выйти из дома, я положила одну маску в сумку, если попаду в очень в людное место, думаю, что надену ее. Коронавирус еще не исчез, но чувство свободы, конечно, прекрасно».

По сходному пути идут и в Норвегии, там отменяют обязательную удаленную работу и снимают ограничения для многолюдных заведений. Франция также снимает лимиты по доступу публики на матчи, концерты и отзывает требование носить маски на улице. Все эти послабления рассчитаны только на вакцинированных граждан, так как без отметки о прививке взрослым закрыт доступ в большинство общественных заведений.