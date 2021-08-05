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ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран

5 Августа 2021 14:21
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ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран

ЛИОН. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса по меньшей мере до конца сентября, чтобы направить вакцины в государства с низкими доходами, которые в них особо нуждаются. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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По его мнению, сейчас большая часть вакцин должна поступать в наиболее бедные страны. Таким образом можно будет достичь поставленной ранее Всемирной организацией цели - вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.

«Мы не можем и не должны мириться с тем, что страны, которые уже использовали большую часть глобального запаса вакцин, используют еще больше, в то время как наиболее уязвимые люди в мире остаются незащищенными», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Однако Германия, Франция, Великобритания и Израиль уже объявили о планах по введению третьих доз вакцины. Во Франции делать бустерные прививки среди наиболее уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, собираются начать осенью. В Венгрии бустерная вакцинация началась 1 августа. Германия планирует приступить к этому этапу с 1 сентября, а Великобритания - с 6 сентября.

Тем временем США не поддержали предложение Всемирной организации здравоохранения по поводу моратория на бустерные прививки от коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала это «неправильным выбором» и заявила, что Соединенные Штаты могут обеспечить свое население третьей дозой вакцины и, кроме того, направлять ее в качестве помощи в бедные страны.

«Только вчера мы объявили, что достигли важного рубежа - более 110 миллионов доз вакцины мы пожертвовали другим странам по всему миру, что больше, чем все остальные государства вместе взятые. Мы просим мировое сообщество также активизировать свои усилия. Мы увидели некоторые действия на саммите G7. Еще многое предстоит сделать, но мы считаем, что мы сможем сделать и то, и другое», - заявила п ресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В настоящее время в мире сделано уже более 4 млрд прививок. При этом свыше 80% вакцин ушло в страны с высокими и средними доходами, несмотря на то, что на них приходится менее половины мирового населения.

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#Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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