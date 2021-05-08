ВОЗ призвала все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства в мире. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Он приветствовал распространенное в среду заявление США о том, что они «поддержат временные изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19». «Мы призываем другие страны последовать этому примеру», - сказал гендиректор. Он расценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире как «беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных действий».

Как отметил глава ВОЗ, «сейчас каждую неделю в мире умирают почти 100 тысяч человек, и мы переживаем хронический вакцинный кризис». Он напомнил, что в рамках Всемирной торговой организации предусмотрена возможность изъятий из прав интеллектуальной собственности «для таких ситуаций как эта». «Если мы не воспользуемся этим сейчас, то когда?» - сказал Гебрейесус.

Гендиректор подчеркнул, что приостановка патентной защиты «должна будет сопровождаться передачей технологий и ноу-хау» для вакцин. Организация призывает государства поддержать передачу технологий, а также «предложить стимулы для производителей», чтобы они делились технологиями и ноу-хау. Кроме того, ВОЗ ожидает, что страны, обладающие большими объемами вакцины, передадут ее в дар через механизм доступа к препаратам от коронавируса COVAX.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.