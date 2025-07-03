ВОЗ призвала страны повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50%

Новая инициатива направлена на снижение уровня хронических заболеваний и увеличение поступления в государственный бюджет.

— Эпидемия неинфекционных заболеваний (НИЗ) во многом вызвана потреблением табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков. Данные патологии, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет, вызывают более 75% смертей в мире, — отмечает ВОЗ.

Как говорится в опубликованном недавно докладе, однократное увеличение цен на такую продукцию на 50% позволило бы в следующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 миллионов человек.

Согласно ВОЗ, правительства многих стран — от Колумбии до Южной Африки — уже убедились, что повышение налогов на вредную продукцию снижает её потребление и увеличивает бюджетные поступления. Однако во многих странах по-прежнему действуют налоговые стимулы для производителей такой продукции. Кроме того, достижению национальных целей в сфере здравоохранения могут мешать долгосрочные инвестиционные соглашения с промышленными компаниями.

Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazinform директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал о конкретных достижениях Казахстана в области здравоохранения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Казахстан предпринял смелый шаг для здоровья лиц младше 21 года, запретив им продажу энергетических напитков.