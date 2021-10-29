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    15:07, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    ВОЗ призвала не закрывать школы в качестве меры борьбы с распространением COVID-19

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    СТОКГОЛЬМ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ) призывает власти стран континента при принятии профилактических и рестриктивных мер против распространения COVID-19 не закрывать школы. Вместо закрытия школ ВОЗ рекомендует широкий спектр мер, в том числе физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, вентиляцию в классах и расширенный доступ к тестированию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Четыре недели подряд в Европе наблюдается рост передачи коронавирусной инфекции (57% всех новых случаев в мире в третьей неделе октября), сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе ЕРБ.

    «На прошлой неделе, с приближением зимы, более половины стран Европейского региона сообщили о заметном росте показателей заражения COVID-19 во всех возрастных группах», - отмечено в сообщении.

    На этом фоне 45 стран и территорий рекомендуют оставить школы открытыми для очного обучения, в то время как семь стран предпочли полное или частичное закрытие школ, а две страны рекомендуют дистанционное обучение.

    В ЕРБ считают, что перерыв в обучении детей должен быть крайней мерой. «Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки», - комментирует глава ЕРБ Ханс Клюге.

    Вместо закрытия школ ВОЗ рекомендует широкий спектр мер, в том числе физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, вентиляцию в классах и расширенный доступ к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности.

    «Чтобы уменьшить влияние COVID-19 в ближайшие месяцы, жизненно важно, чтобы решения как правительств, так и общественности основывались на данных и доказательствах, с пониманием того, что эпидемическая ситуация может измениться и что наше поведение должно измениться вместе с этим. Наука должна преобладать над политикой, долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается рост передачи инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ», - добавил Клюге.

    На сегодняшний день в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано 76 млн случаев COVID-19 и 1,4 млн летальных исходов после инфицирования новым коронавирусом.


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