ВОЗ призвала мировых лидеров обеспечить равенство в доступе к вакцинам
ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Всемирная Организация Здравоохранения призвала 20 самых влиятельных лидеров прекратить мировое неравенство в доступе к вакцинам против коронавирусной инфекции для того, чтобы остановить волну пандемии до октября, передает «МИА Казинформ передает со ссылкой на The Newpaper.
Руководитель инициативы ACT Accelerator по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, Брюс Эйлвард назвал дисбаланс, связанный с неравенством в доступе к вакцинам против коронавирусной инфекции, «позорным» и призвал политических лидеров и бизнес-магнатов повысить охват населения вакцинами в бедных странах.
В частности, он призвал 20 самых влиятельных лидеров мира к разрешению неравенства к концу сентября и обеспечению вакцинацией 10 процентов населения в каждой стране мира. По подсчетам AFP, около 4,5 млрд доз вакцин было использовано по всему миру.
Согласно данным Международного Банка, в странах с высоким доходом число доз на 100 человек составляет 104, в то время как в 29 странах с низкими доходами на 100 человек приходятся по две дозы.
ВОЗ надеется, что каждая из стран мира вакцинирует более 10 процентов своего населения к концу сентября, 40% - к концу этого года, и 70% - к середине следующего года.
В прошлую неделю ВОЗ призвал ввести мораторий на применение бустерных доз вакцин, которые предоставляются в богатых странах. В организации заявили об отсутствии убедительной информации о важности дополнительных доз.
- Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения
- Ученые Сингапура считают, что коронавирус распространяется во время разговора
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- Доверять вакцинам от коронавируса призвал специалист
- Аким Алматы призвал жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить школьников
- О получении третьей дозы вакцины высказался азербайджанский врач
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана