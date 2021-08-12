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ВОЗ призвала мировых лидеров обеспечить равенство в доступе к вакцинам

12 Августа 2021 13:45
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ВОЗ призвала мировых лидеров обеспечить равенство в доступе к вакцинам

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Всемирная Организация Здравоохранения призвала 20 самых влиятельных лидеров прекратить мировое неравенство в доступе к вакцинам против коронавирусной инфекции для того, чтобы остановить волну пандемии до октября, передает «МИА Казинформ передает со ссылкой на The Newpaper.

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Руководитель инициативы ACT Accelerator по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, Брюс Эйлвард назвал дисбаланс, связанный с неравенством в доступе к вакцинам против коронавирусной инфекции, «позорным» и призвал политических лидеров и бизнес-магнатов повысить охват населения вакцинами в бедных странах.

В частности, он призвал 20 самых влиятельных лидеров мира к разрешению неравенства к концу сентября и обеспечению вакцинацией 10 процентов населения в каждой стране мира. По подсчетам AFP, около 4,5 млрд доз вакцин было использовано по всему миру.

Согласно данным Международного Банка, в странах с высоким доходом число доз на 100 человек составляет 104, в то время как в 29 странах с низкими доходами на 100 человек приходятся по две дозы.

ВОЗ надеется, что каждая из стран мира вакцинирует более 10 процентов своего населения к концу сентября, 40% - к концу этого года, и 70% - к середине следующего года.

В прошлую неделю ВОЗ призвал ввести мораторий на применение бустерных доз вакцин, которые предоставляются в богатых странах. В организации заявили об отсутствии убедительной информации о важности дополнительных доз.


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#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости   #ВОЗ  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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