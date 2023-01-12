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ВОЗ предупредила об опасности индийских препаратов Амбронол и Док-1 Макс

12 Января 2023, 19:25
ВОЗ предупредила об опасности индийских препаратов Амбронол и Док-1 Макс

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасных индийских медицинских препаратах, приведших к летальным исходам среди детей в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

Речь идет о таких жидких лекарственных средствах в дозировке, как сироп Амбронол и сироп ДОК-1 Макс индийского производства компании Marion Biotech LTD.

ВОЗ утверждает, что указанные изделия не соответствуют стандартам качества или спецификациям. Так как на сегодняшний день производитель не предоставил ВОЗ гарантий безопасности и качества этих продуктов.

Лабораторный анализ образцов обоих продуктов, проведенный Министерством здравоохранения Узбекистана, показал, что оба продукта содержали недопустимые количества диэтиленгликоля и/или этиленгликоля в качестве загрязняющих веществ.

Токсические эффекты могут включать боль в животе, рвоту, диарею, неспособность к мочеиспусканию, головную боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти.

В организации не исключают, что препараты могли быть распространены в другие страны или регионы через неофициальные рынки, так как могут иметь регистрационные удостоверения на продажу за рубежом.

В ВОЗ призвали соответствующие медучреждения усилить эпиднадзор и проявлять осмотрительность в цепочках поставок, а также выявлять и изъять эти некачественные продукты из оборота, чтобы не навредить пациентам.

Как сообщалось, в сентябре-декабре прошлого года в Узбекистане было зарегистрировано 19 смертей, причиной которых был указан прием препарата ДОК-1 Макс производства индийской фармкомпании Marion Biotech. Все жертвы – дети в возрасте до шести лет.

7 января стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего вышеназванный сироп.


Фото: www.gazeta.uz


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