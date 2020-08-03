ВОЗ предупредила, что вакцина от COVID-19 может не появиться

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В понедельник Всемирная организация здравоохранения предупредила мировое сообщество о том, что, несмотря на большие надежды на вакцину, она может никогда не появиться, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

На сегодняшний день более 18,14 миллиона человек по всему миру инфицированы коронавирусной инфекцией и 688,080 погибли. Более того, некоторые страны, считавшие, что уже пережили пик заболеваемости, снова испытывают всплеск заболеваемости.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и глава чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан призвали все страны неукоснительно соблюдать введенные меры, такие как ношение защитных масок, социальное дистанцирование, а также мытье рук. По словам главы ВОЗ, маски для лица должны стать символом солидарности во всем мире.

«Ряд вакцин-кандидатов в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективное лекарство против коронавируса, которое может помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент панацеи нет, и ее может не быть никогда», - сказал он.