Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

ВОЗ предупредила, что вакцина от COVID-19 может не появиться

Автор:  
Раушан Конырбаева
3 Августа 2020, 21:47
ВОЗ предупредила, что вакцина от COVID-19 может не появиться

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В понедельник Всемирная организация здравоохранения предупредила мировое сообщество о том, что, несмотря на большие надежды на вакцину, она может никогда не появиться, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

На сегодняшний день более 18,14 миллиона человек по всему миру инфицированы коронавирусной инфекцией и 688,080 погибли. Более того, некоторые страны, считавшие, что уже пережили пик заболеваемости, снова испытывают всплеск заболеваемости.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и глава чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан призвали все страны неукоснительно соблюдать введенные меры, такие как ношение защитных масок, социальное дистанцирование, а также мытье рук. По словам главы ВОЗ, маски для лица должны стать символом солидарности во всем мире.

«Ряд вакцин-кандидатов в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективное лекарство против коронавируса, которое может помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент панацеи нет, и ее может не быть никогда», - сказал он.


ООН   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ
Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат