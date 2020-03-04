ВОЗ предполагает увеличение случаев коронавируса в Украине
КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 в Украине. Об этом заявил в Киеве представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге в Кабмине 4 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
«Важно акцентировать на том, что, вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса», - сказал Ярно Хабихт.
Он добавил, что зарегистрированный вчера первый случай заболевания коронавирусом «не является какой-то неожиданной ситуацией». «Необходимо отметить способность к тому, чтобы его диагностировали очень быстро, что является свидетельством слаженной работы (сферы - ред.) общественного здоровья Украины», - сказал представитель ВОЗ в Украине.
Хабихт также отметил, что для того, чтобы не подхватить коронавирус, очень важным является соблюдение гигиены рук, а также «этикета кашля» - использовать для этого согнутый локоть.
Как сообщалось, в Украине первый случай Covid-2019 обнаружен у мужчины в Черновицкой области, который с женой вернулся из Италии. Мужчина госпитализирован, изолирован, находится под контролем. Его жену 4 марта перевезли в военный госпиталь.
Образец материала, отобранного у больного, отправлен для окончательного подтверждения в Лондон. В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживания контактов, заверили в министерстве. Сейчас по всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации коронавируса.
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