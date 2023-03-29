ВОЗ подтвердила девять случаев заражения лихорадкой Марбург в Экваториальной Гвинее

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Девять человек заболели лихорадкой Марбург в Экваториальной Гвинее, в семи случаях исход болезни оказался летальным. Эти данные привел в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Число случаев заболевания, о которых было официально сообщено в трех провинциях, по-прежнему равно девяти, с семью смертями, - сказал он. - Однако эти три провинции находятся на расстоянии 150 км друг от друга, что предполагает более широкую передачу вируса». Как отметил гендиректор, «ВОЗ известно о дополнительных случаях лихорадки Марбург», и организация попросила правительство Экваториальной Гвинеи «сообщить ВОЗ об этих случаях официально».

Из Танзании в ВОЗ поступили сообщения о «восьми случаях заболевания, с пятью смертями», продолжил Гебрейесус. Все эти случаи зарегистрированы в одном регионе страны. Три пациента в настоящий момент проходят лечение. Среди заразившихся - два работника системы здравоохранения. Один из них умер.

По словам гендиректора, ВОЗ и ее партнеры предложили помощь правительствам обеих стран в борьбе с болезнью. Эксперты ВОЗ «рассмотрели свидетельства, касающиеся четырех вакцин». «Протоколы испытаний [вакцин] готовы, и наши партнеры готовы оказать поддержку этим испытаниям», - сказал Гебрейесус.

Вспышка лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола, произошла в трех регионах Экваториальной Гвинеи в феврале. Она унесла жизни 20 человек. Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Летальность лихорадки Марбург в зависимости от штамма вируса и способов лечения составляет от 24% до 88%.

Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В прошлом случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде, ЮАР и Гане. В марте вспышка произошла в Танзании. Заболевание получило название от германского города Марбург, где в 1967 году произошла вспышка этой лихорадки. Ее возбудитель находился в доставленных из Африки для научных исследований тканях обезьян.