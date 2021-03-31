ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для выяснения происхождения COVID-19
«Переход [к человеку] в результате лабораторного инцидента представляется крайней маловероятным», - говорится в отчете.
Там отмечается, что «наиболее вероятным» является переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».
В документе также говорится, что летучие мыши могли быть первыми носителями коронавируса, который впоследствии вызвал вспышку COVID-19. Впоследствии вирус мог мутировать в организме других животных.
Подчеркивается, что «точный путь заражения людей от вероятного природного резервуара [коронавируса] (первого носителя - прим. ТАСС) или потенциального промежуточного носителя SARS-CoV-2 не известен». Однако имеются «косвенные свидетельства», указывающие на»ряд потенциальных путей» инфицирования, в том числе на непосредственное заражение людей от летучих мышей.
В свою очередь «промежуточным носителем» коронавируса могли быть, в частности, норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки. Коронавирусы, сильно похожие на SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов. Однако потенциальным резервуаром возбудителя COVID-19 могли быть также норки и кошки, учитывая их «высокую восприимчивость» к коронавирусу, считают эксперты.