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    20:58, 30 Март 2021 | GMT +6

    ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для выяснения происхождения COVID-19

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    ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань, который называли центром, откуда распространился коронавирус нового типа, пришли к выводу, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна. Такие выводы содержатся в их докладе, опубликованном во вторник на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Переход [к человеку] в результате лабораторного инцидента представляется крайней маловероятным», - говорится в отчете.

    Там отмечается, что «наиболее вероятным» является переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».

    В документе также говорится, что летучие мыши могли быть первыми носителями коронавируса, который впоследствии вызвал вспышку COVID-19. Впоследствии вирус мог мутировать в организме других животных.

    Подчеркивается, что «точный путь заражения людей от вероятного природного резервуара [коронавируса] (первого носителя - прим. ТАСС) или потенциального промежуточного носителя SARS-CoV-2 не известен». Однако имеются «косвенные свидетельства», указывающие на»ряд потенциальных путей» инфицирования, в том числе на непосредственное заражение людей от летучих мышей.

    В свою очередь «промежуточным носителем» коронавируса могли быть, в частности, норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки. Коронавирусы, сильно похожие на SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов. Однако потенциальным резервуаром возбудителя COVID-19 могли быть также норки и кошки, учитывая их «высокую восприимчивость» к коронавирусу, считают эксперты.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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