ВОЗ одобрила вакцину компании Sinovac для экстренного применения

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину против COVID-19, разработанную фармацевтической компанией Sinovac. Об этом заявил во вторник на брифинге для прессы генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Рад сообщить, что вакцина против коронавируса компании Sinovac включена в список ВОЗ для экстренного использования, после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированной по качеству», - цитирует «Синьхуа» заявление главы ВОЗ.

Глава ВОЗ также подчеркнул простые требования по качеству к хранению CoronaVac.

Вакцина CoronaVac является инактивированной вакциной, и она производится фармацевтической компанией Sinovac, расположенной в Пекине.

Напомним, что в списке ВОЗ для экстренного применения значатся следующие препараты: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Janssen, вакцина американской компании Moderna, две версии вакцины AstraZeneca/Oxford и вакцина, разработанная Pfizer/BioNTech.