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ВОЗ одобрила еще один препарат для лечения COVID-19

12 Февраля 2022 10:30
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ВОЗ одобрила еще один препарат для лечения COVID-19

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла тоцилизумаб, который относится к моноклональным антителам, в список препаратов, рекомендованных для лечения пациентов с коронавирусом. Это уже шестой препарат, одобренный ВОЗ для борьбы с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

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Три из этих шести препаратов производит компания Roche. В ВОЗ надеются, что число подданных заявок со стороны фармацевтических компаний будет расти, а конкуренция позволит снижать цены. Пациенты с тяжелой или критической формой COVID-19 часто имеют чрезмерную реакцию иммунной системы, которая может причинить серьезный вред здоровью. Такую чрезмерную иммунную реакцию подавляют препараты-ингибиторы интерлейкина-6, в том числе – тоцилизумаб.

В сравнении со стандартной схемой лечения назначение этих препаратов пациентам с тяжелой или критической формой заболевания позволяет на 13 процентов снизить вероятность летального исхода.

Так, согласно данным исследований, внутривенное введение тоцилизумаба эффективно при тяжелом течении заболевания и рекомендуется для лечения таких пациентов наряду с кислородной поддержкой, кортикостероидами и другими медикаментами.

Срок действия патента на тоцилизумаб истек, поэтому производство этого конкретного блокатора интерлейкина-6 не ограничено правами на интеллектуальную собственность. Однако в настоящее время препарат стоит дорого – каждая доза обходится в 500-600 долларов, а его предложение на мировом фармацевтическом рынке ограничено. Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что ее рекомендации приведут к росту спроса и тоцилизумаб начнут производить и другие компании, что позволит снизить его стоимость.


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