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    13:50, 08 Май 2021 | GMT +6

    ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm

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    ЖЕНЕВА. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня одобрила для экстренного использования вакцину от COVID-19, разработанную китайской фармацевтической компанией Sinopharm, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    «Сегодня днем ВОЗ внесла в список препаратов для экстренного использования вакцину от COVID-19 компании Sinopharm. Она стала шестой вакциной, получившей одобрение ВОЗ за безопасность, эффективность и качество», - заявил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Это расширит список вакцин в портфеле механизма COVAX и придаст уверенность странам для ускоренного одобрения вакцины национальными регуляторами», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства в мире.

    Напомним, китайской вакциной начали прививать в Нур-Султане с 6 мая.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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