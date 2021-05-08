ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm

ЖЕНЕВА. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня одобрила для экстренного использования вакцину от COVID-19, разработанную китайской фармацевтической компанией Sinopharm, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

«Сегодня днем ВОЗ внесла в список препаратов для экстренного использования вакцину от COVID-19 компании Sinopharm. Она стала шестой вакциной, получившей одобрение ВОЗ за безопасность, эффективность и качество», - заявил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это расширит список вакцин в портфеле механизма COVAX и придаст уверенность странам для ускоренного одобрения вакцины национальными регуляторами», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства в мире.

Напомним, китайской вакциной начали прививать в Нур-Султане с 6 мая.