ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации детей и подростков от COVID-19

НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила пункт рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, касающийся детей и подростков. Обновленный вариант размещен на официальном сайте ВОЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше.

«У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», - сообщается в документе.

Согласно рекомендации, необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

Известно также, что ВОЗ обновит свои рекомендации, когда в результате исследований будут получены новые фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребует изменения политики.