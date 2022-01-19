ВОЗ обеспокоена: Омикрон заражает сотни тысяч в день
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Омикрон не дает передышки Европе. Во вторник во Франции зарегистрировали почти полмиллиона случаев заражения за день, и это – самый высокий показатель с начала пандемии. В больницах зафиксировано 375 летальных исходов, это в четыре с лишним раза больше, чем в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
В России на фоне роста числа заболевших власти корректируют санитарные нормы: так, срок карантина для носителей вируса сократится с двух недель до одной, а больничные листы можно будет оформлять заочно.
В Румынии за последние сутки число зараженных удвоилось, в стране официально говорят о пятой волне пандемии. Медики бьют тревогу из-за низкого уровня вакцинации населения, там полностью привиты лишь 40% граждан.
Огромный разрыв между государствами в плане коллективного иммунитета вызывает беспокойство во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты считают, что с более равномерной вакцинацией пик пандемии был бы пройден уже в этом году.
Майкл Райан, директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, отметил: «Мы, возможно, никогда не покончим с этим вирусом, пандемические возбудители в конечном итоге становятся частью экосистемы. А вот с кризисом в системе здравоохранения мы могли бы покончить».
В Дании власти готовы идти на радикальные меры для скорейшего преодоления санитарного кризиса: в стране утверждено правило, позволяющее компаниям увольнять сотрудников, которые отказываются предъявить подтверждение о прививке или отрицательный тест на коронавирус.
- МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021-2022 годах
- Манипуляция: Бустерная доза вакцины против КВИ усиливает рост раковых клеток
- Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $89 за баррель
- ВОЗ сообщила о росте заболеваемости ковидом в мире на 20% за неделю
- В Азербайджане сельчанин подорвался на мине
- В ВОЗ опровергли слухи о том, что с «омикроном» пандемия завершится
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана