ВОЗ обеспокоена: Омикрон заражает сотни тысяч в день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Омикрон не дает передышки Европе. Во вторник во Франции зарегистрировали почти полмиллиона случаев заражения за день, и это – самый высокий показатель с начала пандемии. В больницах зафиксировано 375 летальных исходов, это в четыре с лишним раза больше, чем в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В России на фоне роста числа заболевших власти корректируют санитарные нормы: так, срок карантина для носителей вируса сократится с двух недель до одной, а больничные листы можно будет оформлять заочно.

В Румынии за последние сутки число зараженных удвоилось, в стране официально говорят о пятой волне пандемии. Медики бьют тревогу из-за низкого уровня вакцинации населения, там полностью привиты лишь 40% граждан.

Огромный разрыв между государствами в плане коллективного иммунитета вызывает беспокойство во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты считают, что с более равномерной вакцинацией пик пандемии был бы пройден уже в этом году.

Майкл Райан, директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, отметил: «Мы, возможно, никогда не покончим с этим вирусом, пандемические возбудители в конечном итоге становятся частью экосистемы. А вот с кризисом в системе здравоохранения мы могли бы покончить».

В Дании власти готовы идти на радикальные меры для скорейшего преодоления санитарного кризиса: в стране утверждено правило, позволяющее компаниям увольнять сотрудников, которые отказываются предъявить подтверждение о прививке или отрицательный тест на коронавирус.