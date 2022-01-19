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ВОЗ обеспокоена: Омикрон заражает сотни тысяч в день

19 Января 2022 17:11
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ВОЗ обеспокоена: Омикрон заражает сотни тысяч в день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Омикрон не дает передышки Европе. Во вторник во Франции зарегистрировали почти полмиллиона случаев заражения за день, и это – самый высокий показатель с начала пандемии. В больницах зафиксировано 375 летальных исходов, это в четыре с лишним раза больше, чем в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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В России на фоне роста числа заболевших власти корректируют санитарные нормы: так, срок карантина для носителей вируса сократится с двух недель до одной, а больничные листы можно будет оформлять заочно.

В Румынии за последние сутки число зараженных удвоилось, в стране официально говорят о пятой волне пандемии. Медики бьют тревогу из-за низкого уровня вакцинации населения, там полностью привиты лишь 40% граждан.

Огромный разрыв между государствами в плане коллективного иммунитета вызывает беспокойство во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты считают, что с более равномерной вакцинацией пик пандемии был бы пройден уже в этом году.

Майкл Райан, директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, отметил: «Мы, возможно, никогда не покончим с этим вирусом, пандемические возбудители в конечном итоге становятся частью экосистемы. А вот с кризисом в системе здравоохранения мы могли бы покончить».

В Дании власти готовы идти на радикальные меры для скорейшего преодоления санитарного кризиса: в стране утверждено правило, позволяющее компаниям увольнять сотрудников, которые отказываются предъявить подтверждение о прививке или отрицательный тест на коронавирус.


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#Коронавирус в мире   #Мировые новости   #ВОЗ  
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