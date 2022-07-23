23 Июля 2022 21:34

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба. Это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Как заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, решение организации связано с резким ростом числа заражений вирусом в мире. Выявлено 16 тыс. случаев заражения в 47 странах.

Тедрос Гебреисус пояснил, что решение объявить чрезвычайную ситуацию ВОЗ принимает по пяти критериям, один из которых скорость распространения вируса. В данном случае вирус оспы быстро распространился по странам, где его раньше не видели.

«Существует риск дальнейшего распространения вируса по разным странам, хотя вероятность того, что вирус станет причиной нарушения международного сообщения очень низкая», - добавил глава ВОЗ.

ВОЗ разработала четыре набора рекомендаций по борьбе с вирусом для четырех категорий стран в зависимости от того, сколько у них случаев и как быстро там распространяется вирус. Правительствам рекомендуется принять скоординированные меры, чтобы защитить уязвимые группы граждан и остановить распространение заболевания.

Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Заболевание протекает легче, этот вирус как ветрянка, а симптомы проходят сами по себе через несколько недель. Однако во время вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.

По первым симптомам оспу обезьян выявить довольно сложно: температура, головная боль, боль в спине.

В Британии активно проводится вакцинация против вируса, а Правительство уже инициировало программу отслеживания контактов зараженных. Пациентов лечат либо вакциной от черной оспы, либо противовирусными препаратами.