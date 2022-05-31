31 Мая 2022 12:52

ВОЗ не обеспокоена глобальной пандемией из-за оспы обезьян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Розамунд Льюис выразила сомнение в том, что оспа обезьян может превратиться в еще одну пандемию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на nbcnews.

Эксперт ВОЗ отметила, что об этой болезни все еще много неизвестного, в том числе как именно она распространяется. Известно, что оспа обезьян распространяется при тесном физическом контакте с больным, его одеждой или постельным бельем.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, 23 страны сообщили о более чем 250 случаях заболевания, в которых ранее не было случаев оспы обезьян.

Большинство пациентов испытывают только лихорадку, боли в теле, озноб и усталость. При сложной форме заболевания может появиться сыпь и поражения на лице и руках, которые затем распространяются на другие части тела. В ходе наблюдаемой вспышки инфекции за пределами Африки не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.