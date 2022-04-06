ВОЗ: Миллиарды людей дышат загрязненным воздухом

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - 99 процентов жителей планеты дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы и несет угрозу здоровью человека. Мониторинг качества воздуха теперь ведется более чем в 6000 городов в 117 странах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В загрязненном воздухе отмечается повышенное содержание мелких твердых частиц и диоксида азота, причем в первую очередь это касается стран с низким или средним уровнем дохода. ВОЗ призывает ограничить использование ископаемого топлива и принять другие меры для снижения уровня загрязнения воздуха.

Это данные из обновленной информационной базы ВОЗ о качестве воздуха в 2022 году, выпущенной в преддверии Всемирного дня здоровья, который в этом году будет проходить под девизом «Наша планета, наше здоровье». Эта база создана для мониторинга состояния воздуха в мире и используется для отслеживания прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития.

«Из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают 7 миллионов человек – их смерть, а также еще бесчисленное число болезней можно было бы предотвратить», – подчеркнула директор департамента ВОЗ по проблемам изменения климата, здоровья и окружающей среды д-р Мария Нейра.

Значительный ущерб здоровью наносится даже при низких уровнях содержания многих загрязнителей воздуха. Твердые частицы способны глубоко проникать в легкие и попадать в кровеносную систему, поражая сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Ученые считают, что твердые частицы воздействуют также на ряд других органов. Содержание в воздухе диоксида азота вызывает респираторные болезни, в частности астму.

«Высокие цены на ископаемые виды топлива, энергетическая безопасность и насущная необходимость решения двуединой задачи в сфере здравоохранения – противодействовать загрязнению воздуха и изменению климата – подчеркивают настоятельную необходимость быстрее продвигаться к миру, намного менее зависимому от ископаемого топлива», – отметил генеральный директор ВОЗ д‑р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Шаги, которые могут быть предприняты правительствами для улучшения качества воздуха, включают внедрение национальных стандартов, соответствующих рекомендациям ВОЗ, мониторинг качества воздуха, переход к использованию только экологически чистой бытовой энергии, строгие стандарты в сфере выбросов и эффективности транспортных средств, а также инвестиции в энергоэффективное жилье и производство электроэнергии.





Фото:news.un.org











