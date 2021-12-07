ВОЗ: лечение COVID-19 плазмой переболевших людей – неэффективно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переливание пациентам с COVID-19 плазмы с содержанием антител, взятой у доноров, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, не является в достаточной мере эффективным методом лечения и не стоит затраченных ресурсов. К такому выводу пришла учрежденная ВОЗ группа международных экспертов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ООН.

Несмотря на все надежды, плазма, выделенная из крови переболевших COVID-19 людей, не спасает тяжелых больных от необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и не увеличивает их шансы на выживание. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом лечение плазмой – весьма дорогостоящий метод, который к тому же занимает много времени. По этой причине в ВОЗ «настоятельно рекомендуют» не прибегать к нему в случае нетяжелого течения болезни, а также «не рекомендуют» использовать его при тяжелых формах, если речь не идет о научных исследованиях. Рекомендации основаны на результатах 16 клинических испытаний, в которых приняли участие 16 236 пациентов с нетяжелой, тяжелой и крайне тяжелой формами COVID-19.

Новые рекомендации выпущены в рамках постоянной обновляющихся протоколов лечения коронавирусной инфекции, помогающих врачам принимать научно обоснованные решения. Под эгидой ВОЗ эксперты анализируют поступающую информацию, взвешивают все предоставленные данные, принимая во внимание соотношение риска и пользы, а также стоимости и других особенностей того или иного метода лечения.

В случае с плазмой они учли, в частности, необходимость выявления и тестирования потенциальных доноров, а также сбора и хранения крови, на что приходится тратить из без того скудные ресурсы.