ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают не допустить закрытия школ в странах Европы и Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Миллионы детей в Европейском регионе, где сейчас доминирует отличающийся высокой контагиозностью вариант вируса SARS-CoV-2 «Дельта», возвращаются в школу, и Европейское региональное бюро ВОЗ и Региональное бюро Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) призывают не допустить закрытия школ и обеспечить безопасность школьного обучения, предприняв меры для минимизации распространения вируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ВОЗ.

Эти меры включают обеспечение вакцинации против COVID-19 для преподавателей и других сотрудников школ в числе целевых групп согласно национальным планам вакцинации, а также обеспечение вакцинации для уязвимых групп населения. Также вакцинация должна быть обеспечена для детей старше 12 лет с нарушениями здоровья, создающими высокий риск тяжелого течения COVID-19. Важной мерой также является осуществление позитивных изменений в школьной среде, таких как улучшение вентиляции в классах, ограничение (по мере возможности) числа детей в классе, физическое дистанцирование и регулярное тестирование для детей и персонала.

«Пандемия привела к самым катастрофическим последствиям для учебного процесса в истории, и поэтому сейчас важно не допустить перебоев в очном школьном образовании в странах Европейского региона ВОЗ. Это имеет огромное значение для образования, психического здоровья и развития социальных навыков наших детей, и для того, чтобы школы помогали нашим детям стать счастливыми и полноценными членами общества, – говорит Европейский региональный директор ВОЗ д-р Hans Henri P. Kluge. – Пандемия еще не побеждена, но уже сейчас обеспечение безопасных условий для очного школьного образования для детей должно стать нашей главной задачей. Мы не вправе лишать наших детей возможностей, которых они достойны. Мы призываем все без исключения страны не допустить закрытия школ, и призываем школы осуществлять меры, которые позволят свести к минимуму риск заболевания COVID-19 и распространения вариантов вируса».

Расширение вакцинации для защиты от варианта «Дельта»

Вариант «Дельта», отличающийся высокой контагиозностью, стал дополнительным осложняющим фактором для начала нынешнего учебного года. В условиях высоких показателей распространения COVID-19 среди населения существенно увеличивается и риск распространения вируса в школах. Это значит, что мы все должны вносить свой вклад в противодействие распространению вируса.

Имеющиеся данные говорят о том, что полный курс вакцинации против COVID-19 значительно снижает риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Люди ни в коем случае не должны отказываться от вакцинации.

«Вакцинация – это наша лучшая стратегия защиты от вируса. Для того чтобы положить конец пандемии, мы должны немедленно расширить справедливый доступ к вакцинации во всех странах, в том числе путем поддержки производства вакцин и, где это возможно, путем обеспечения обмена вакцинами, для защиты уязвимых людей в каждой стране. Мы должны продолжать проверенные противоэпидемические мероприятия, включая тестирование, секвенирование, отслеживание контактов, изоляцию и карантин», – заявил д-р Kluge.

Обеспечение безопасных условий для школьного обучения – задача всего общества

Milena Maric – учитель математики в средней школе в Белграде (Сербия). Она прошла полный курс вакцинации против COVID-19. «Уже почти два года мы живем в реальности, которую можно описать двумя фразами: «COVID-19» и «онлайновое обучение». Когда началась пандемия, школьная система в Сербии смогла быстро адаптироваться. Но нашим ученикам не хватало последовательности в процессах, общения, совместной работы и возможности обмениваться мнениями и вести коммуникацию без помощи технологий. Я знаю, что единственный выход из такой ситуации – это продолжить соблюдать правила защиты от вируса и обеспечить вакцинацию для всех преподавателей», – говорит она.

Заместитель директора Регионального бюро ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии г-н Philippe Cori заявил:

«Пандемия еще не окончена. Обеспечить бесперебойную работу школ во всем Регионе – наша общая задача. Мы не можем допустить, чтобы дети и подростки еще один год страдали от сбоев в получении образования. Вакцинация и защитные меры помогут нам не допустить повторения худшего сценария пандемии, когда мы оказались в карантине, а наши дети не могли ходить в школу.

Наши дети стали безмолвными жертвами пандемии, и сильнее других пострадали дети из наиболее маргинализированных групп населения. Самые уязвимые дети в Регионе и до начала пандемии не были охвачены системой школьного образования, или же они посещали школу, но их успеваемость была ниже, чем у их одноклассников.

Школа – это не просто здание. Это место, где дети учатся, чувствуют себя в безопасности и играют. Школы – это сердце наших сообществ. Когда школы закрываются, дети не могут учиться, не могут быть рядом с друзьями. Они могут становиться жертвами домашнего насилия. Пандемия только лишь усугубила и без того недопустимую ситуацию. Мы должны сделать так, чтобы школы вновь открылись, и не допустить их повторного закрытия».

Рекомендации экспертов

В целях обеспечения бесперебойной работы школ и безопасных условий обучения ВОЗ, ЮНИСЕФ и Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утвердили восемь экспертных рекомендаций, подготовленных Европейской технической консультативной группой ВОЗ по безопасному осуществлению школьного обучения во время пандемии COVID-19 для 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе:

- Рассматривать закрытие школ только как крайнюю меру: школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться в первую очередь.

- Обеспечить реализацию стратегий в отношении тестирования.

- Обеспечить эффективные меры по снижению риска.

- Обеспечить защиту психического и социального благополучия детей.

- Обеспечить защиту для детей в уязвимых ситуациях и для маргинализированных детей.

- Обеспечить позитивные изменения в школьной среде.

- Обеспечить участие детей и подростков в процессе принятия решений

- Обеспечить реализацию стратегий в отношении вакцинации, призванных не допустить закрытия школ.