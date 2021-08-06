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ВОЗ: грудное вскармливание можно продолжать и после заражения коронавирусом, и после вакцинации

6 Августа 2021 10:47
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ВОЗ: грудное вскармливание можно продолжать и после заражения коронавирусом, и после вакцинации

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Матери могут продолжать грудное вскармливание во время заболевания COVID-19, а также после вакцинации. Об этом в среду заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Новости ООН».

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Согласно данным исследований, вирус SARS-CoV-2, вызывающий эту болезнь, не был обнаружен в грудном молоке. Вакцинация матери также не представляет никакой угрозы младенцу.

Более того, отмечают специалисты ВОЗ, в материнском молоке после иммунизации были обнаружены антитела к коронавирусу, которые, наоборот, могут защитить ребенка от заболевания. В ВОЗ призывают кормящих матерей сделать прививку и продолжать грудное вскармливание.

«Как мать, кормившая грудью всех своих троих детей, я не понаслышке знаю, что грудное молоко – один из лучших источников питания для младенцев, даже тех, у чьих матерей подтвердилось заражение COVID-19. Если инфицированная мать принимает соответствующие меры предосторожности, она может кормить ребенка грудью», – говорит директор Отдела страновых стратегий и систем здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Наташа Аццопарди-Мускат.

«Грудное молоко содержит антитела и другие иммунологические элементы, которые могут защитить ребенка от респираторных заболеваний. Все больше фактов подтверждают важность грудного вскармливания для роста, развития и здоровья ребенка, оно также помогает избежать ожирения и неинфекционных заболеваний в более позднем возрасте», – добавляет она.

Эксперты ВОЗ рекомендуют кормящим матерям, заразившимся COVID-19, надевать во время кормления маску, тщательно мыть руки с мылом перед тем, как прикоснуться к ребенку, а также регулярно дезинфицировать поверхности, к которым они прикасаются.

В Европейском регионе ВОЗ показатели грудного вскармливания – самые низкие в мире. Лишь 13 процентов младенцев в Европе получают в течение первых шести месяцев жизни исключительно материнское молоко. Кроме того, в регионе полный курс вакцинации прошла пока только треть всего взрослого населения.


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#ООН   #Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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