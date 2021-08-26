ВОЗ: Число заболевших и количество смертей от COVID-19 остаются на высоком уровне

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Ситуация с COVID-19 по всему миру стабилизировалась на прошлой неделе после роста случаев заражения в течение последних двух месяцев. Однако число заболевших и количество смертей остаются на очень высоком уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Всемирной организации здравоохранения.

Было зарегистрировано более 4,5 миллиона новых случаев заболевания и 68 тысяч смертей, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время брифинга в Женеве. Трансляция брифинга велась в Twitter.

Тедрос Гебрейесус отметил, что ситуация сильно отличается от региона к региону, от страны к стране, от провинции к провинции.

В некоторых регионах и странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертности, в то время как в других наблюдается снижение.

Пока этот вирус распространяется, он представляет угрозу повсюду.

ВОЗ рекомендует соблюдать меры безопасности и получить вакцину от коронавируса.

Сообщается, что ВОЗ работает над выяснением происхождения коронавируса.

В прошлую пятницу ВОЗ обратилась к ученым всего мира с открытым призывом подать заявку в новую Научно-консультативную группу по изучению происхождения новых патогенов (SAGO).

В состав SAGO будут входить эксперты для изучения новых патогенов, включая следующий этап исследований происхождения SARS-CoV-2. ВОЗ призывает всех квалифицированных специалистов присоединиться к группе.

Совсем недавно «Группа двадцати» учредила Независимую группу высокого уровня по финансированию Глобального сообщества для обеспечения готовности к пандемии и ответных мер.

В прошлом месяце группа опубликовала отчет с рекомендациями.

Группа признает необходимость более эффективного глобального управления подготовкой к пандемии и реагированием на нее.

Также признана необходимость более совершенных систем и инструментов для предотвращения, подготовки, обнаружения и быстрого реагирования на эпидемии и пандемии, необходимость лучшего финансирования глобальной готовности и ответных мер, в том числе таких как вакцины.

Глава ВОЗ заявил, что следующие три месяца станут критическим периодом для подготовки к пандемии и принятию ответных мер.