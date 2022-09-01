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    21:55, 31 Август 2022 | GMT +6

    ВОЗ: число заболеваний COVID-19 в мире сократилось на 16 %

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В период 22-28 августа число новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 во всем мире сократилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что за прошедшую неделю зарегистрировано более 4,5 млн новых случаев заболевания коронавирусом.

    Число летальных исходов также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей: зарегистрировано более 13 500 смертельных случаев.

    По состоянию на 28 августа во всем мире зарегистрировано более 598 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6,4 млн случаев смерти от COVID-19.


    Теги:
    Коронавирус в мире ВОЗ Мировые новости
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