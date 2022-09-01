ВОЗ: число заболеваний COVID-19 в мире сократилось на 16 %

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В период 22-28 августа число новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 во всем мире сократилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что за прошедшую неделю зарегистрировано более 4,5 млн новых случаев заболевания коронавирусом.

Число летальных исходов также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей: зарегистрировано более 13 500 смертельных случаев.

По состоянию на 28 августа во всем мире зарегистрировано более 598 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6,4 млн случаев смерти от COVID-19.