ВОЗ: Число тревожных расстройств увеличилось более чем на 25% после пандемии COVID-19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласно данным ВОЗ о психическом здоровье, в мире 1 миллиард человек страдает психическими нарушениями, в том числе, 15% взрослых трудоспособного возраста. С приходом пандемии коронавируса ситуация только ухудшилась. По данным Глобального отчета по психическому здоровью Всемирной организации здравоохранения, во всем мире количество депрессивных и тревожных расстройств увеличилось более чем на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперты бьют тревогу, потому что вслед за коронавирусом ожидается пандемия психических расстройств. Как происходящие в мире события влияют на психическое здоровье человека? О чем свидетельствует пандемийный период? Имеется ли в стране спрос на психологов? Об этом корреспондент МИА «Казинформ» беседовала с Николаем Негаем - национальным консультаном по психическому здоровью Странового офиса ВОЗ в Казахстане, врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук.

- Николай Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как происходящие в мире события оказывают влияние на психику человека?

- Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны пояснить, что же влияет на психическое здоровье и благополучие. На сегодня есть все основания говорить о био-психо-социальной модели.Биологическая составляющая - это индивидуальные особенности. К ним можно отнести генетические и биологические характеристики, особенности личности, проявления эмоций и определенные навыки. Психологическая составляющая - это то, как мы относимся к происходящим вокруг нас событиям и наша психологическая реакция на любое внешние воздействие. Социальная составляющая - то, как внешнее относится к нам, каждому из нас. Для каждого человека одним из основных защитных факторов социальной политики является ее предсказуемость, понятность и открытость. Даже если есть в целом непопулярные, но необходимые социальные решения и, если при этом понятно «почему?», «как?» и «что мы ждем?», в большинстве случаев это оказывает положительный эффект в целом на психическое здоровье. Если нет ответов на три этих вопроса, или на один из них, то это может негативно сказаться на психическом здоровье.

Конечно, необходимо отметить, что два последних компонента проходят через фильтр индивидуальных особенностей. И они могут оказаться барьером для развития расстройства, а может и усилить проявления.

- Изменилось ли ментальное здоровье людей после пандемии?

- Однозначно, да. Так, по данным Глобального отчета по психическому здоровью ВОЗ за 2022 год, во всем мире количество депрессивных и тревожных расстройств увеличилось более чем на 25%. Сегодня весь мир начинает жить с далеко идущими последствиями пандемии COVID-19, и конечно на психическое здоровье оказали влияние несколько факторов. Первый из них - психосоциальные причины. Люди не могли найти ответы на вопросы: «Что же будет?», «Почему?», «Как?». Изменился также привычный образ жизни. Мы столкнулись с локдаунами, работали дома, изменились форматы встреч, коммуникаций. Доступность получения основных услуг также претерпела изменения.

К биологическим причинам можно отнести нейротропность вируса - то есть, воздействие самого вируса на нервные клетки. Нарушение иммунного цикла, гомеостаза, последствия цитокинового шторма также относятся к биологическим причинам. Теперь мы начинаем понимать, что следующей за пандемией COVID-19 мы ожидаем пандемию психических расстройств, так как это коснулось населения всего земного шара, каждого из нас в той или иной степени.

- Как вы считаете, есть ли спрос на психологов в Казахстане?

- Это очень сложный вопрос, фактически да. Почти все либо думали об этом, либо с кем-то разговаривали, либо кому-то советовали обратиться к психологу. Другой вопрос: доходят ли? Настроены ли граждане получать помощь? Здесь, наверное, нужно поговорить о стигме - предубеждении по отношению к психическому здоровью. Именно это является причиной низкого обращения к специалистам в области ментального здоровья и как следствие - отсутствие психопрофилактики.

О физическом здоровье мы уже начали заботиться, во всяком случае, в большинстве понимаем, что нужно увеличить физическую активность, проходить профилактические обследования, отказаться от вредных привычек, перейти к здоровому питанию. Что касается психического здоровья, мы не знаем методики управления стрессом, что необходимо для здорового сна, чего лучше избежать. Незнание порождает предубеждение, стыд и стеснение обращения к психологам или другим специалистам в области психического здоровья.

В любой специальности есть кто-то лучше, и кто-то хуже, также и здесь. Есть очень хорошие и грамотные специалисты. На самом деле, психологи помогают улучшить психическое здоровье, показывают возможности и расширяют границы осознания. Очень часто, находясь в эмоциональном состоянии, мы узко смотрим на проблему и не видим, что у нас есть все ресурсы, чтобы решить ее. Вот здесь психолог расширяет возможности использования ресурсов. Конечно, он не решает саму проблему за вас, а только позволяет посмотреть на нее другими глазами и помочь увеличить какие-либо ресурсы. Конечно, это очень упрощенное объяснение и только маленький фрагмент работы профессионального психолога.

- Что, по вашему мнению, следует улучшить в стране для снижения количества граждан, имеющих проблемы с ментальным здоровьем?

- Серьезным вопросом является доступность помощи, и это не только в Казахстане, но и во всем мире. И она складывается из необходимости решения многих вопросов. Это связано не только с недостаточной инфраструктурой. Это тоже имеет значение, но не основное. Наверное, самое главное - стигма. В мировом докладе ВОЗ по психическому здоровью есть мысли пациента, который рассказывает: «Стигма задушила мое выздоровление. И мое выздоровление началось только тогда, когда я преодолела стигму и поняла, что нет ничего постыдного в том, чтобы просить помощь…». Я думаю, что эти слова о стигме в области психического здоровья можно переложить в целом на наше общество.

- Спасибо за беседу!