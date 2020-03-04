+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 2 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ВОЗ: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 000

4 Марта 2020 10:56
Поделиться:
ВОЗ: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 000

ЖЕНЕВА. KYODO NEWS - КАЗИНФОРМ - Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 000, об этом во вторник заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo news.

Новости по теме
МИД РК: Информация о заболевшем коронавирусом казахстанце в Южной Корее не подтвердилась
Какие авиарейсы приостановил Казахстан из-за коронавируса Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана В Аргентине зарегистрировали  первый случай заражения коронавирусом

«В настоящее время в мире зарегистрировано 90 893 случая заражения вирусом COVID-19 и 3110 случаев смерти от него», - заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ.

Из 1848 случаев, зарегистрированных за пределами Китая за последние 48 часов, восемьдесят процентов приходится на три страны: Иран, Италию и Южную Корею.

Глава ВОЗ также сообщил, что конца января текущего года темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Китае были самыми медленными.

В понедельник Гебрейесус назвал эпидемию в Иране, Италии, Японии и Южной Корее «самой большой проблемой», сославшись на продолжающееся увеличение новых случаев заражения смертельным вирусом COVID-19 в данных странах.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Раушан Конырбаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив