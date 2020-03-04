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вчера 21:43
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ВОЗ: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 000
ЖЕНЕВА. KYODO NEWS - КАЗИНФОРМ - Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 000, об этом во вторник заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo news.
«В настоящее время в мире зарегистрировано 90 893 случая заражения вирусом COVID-19 и 3110 случаев смерти от него», - заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ.
Из 1848 случаев, зарегистрированных за пределами Китая за последние 48 часов, восемьдесят процентов приходится на три страны: Иран, Италию и Южную Корею.
Глава ВОЗ также сообщил, что конца января текущего года темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Китае были самыми медленными.
В понедельник Гебрейесус назвал эпидемию в Иране, Италии, Японии и Южной Корее «самой большой проблемой», сославшись на продолжающееся увеличение новых случаев заражения смертельным вирусом COVID-19 в данных странах.
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