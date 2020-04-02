ВОЗ: более 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

«Мы знаем, что более 95% этих смертей произошли у людей старше 60 лет», - сказал он, тогда как более половины из них умерли в возрасте старше 80 лет.

Впрочем, Клюге подчеркнул, что возраст - не единственный фактор риска гибели от коронавируса.

«Само представление о том, что COVID-19 поражает только пожилых людей, на самом деле неверно», - отметил он.

Ганс Клюге добавил, что от 10% до 15% инфицированных коронавирусом COVID-19 людей в возрасте до 50 лет испытывают умеренные или тяжелые симптомы заболевания.

«Тяжелые случаи заболевания наблюдаются у людей в подростковом возрасте или до 20 лет, многие из которых нуждаются в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, умирают», - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

По его информации, более 80% умерших имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание, такое как диабет, гипертония или проблемы с сердцем.

«В позитивном плане есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы с COVID-19 и с тех пор полностью выздоровели», - отметил Клюге.

Он подчеркнул, что состояние здоровья человека имеет решающее значение в период пандемии. В этой связи Клюге посоветовал людям, находящимся в карантине, вести здоровый образ жизни: правильно питаться, отказаться от курения и употребления алкоголя.

Отметим, последние статистические данные показывают, что в Европе умерло более 30 тысяч человек в связи с коронавирусом, преимущественно в Италии, Франции и Испании.