Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

ВОЗ: более 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

Автор:  
Тимур Дюсекеев
2 Апреля 2020, 20:27
ВОЗ: более 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более 95% из тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет, тем не менее представление о том, что якобы коронавирус протекает тяжело только у пожилых людей, является ложным.

Об этом в четверг в ходе онлайн-брифинга в Копенгагене заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что более 95% этих смертей произошли у людей старше 60 лет», - сказал он, тогда как более половины из них умерли в возрасте старше 80 лет.

Впрочем, Клюге подчеркнул, что возраст - не единственный фактор риска гибели от коронавируса.

«Само представление о том, что COVID-19 поражает только пожилых людей, на самом деле неверно», - отметил он.

Ганс Клюге добавил, что от 10% до 15% инфицированных коронавирусом COVID-19 людей в возрасте до 50 лет испытывают умеренные или тяжелые симптомы заболевания.

«Тяжелые случаи заболевания наблюдаются у людей в подростковом возрасте или до 20 лет, многие из которых нуждаются в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, умирают», - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

По его информации, более 80% умерших имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание, такое как диабет, гипертония или проблемы с сердцем.

«В позитивном плане есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы с COVID-19 и с тех пор полностью выздоровели», - отметил Клюге.

Он подчеркнул, что состояние здоровья человека имеет решающее значение в период пандемии. В этой связи Клюге посоветовал людям, находящимся в карантине, вести здоровый образ жизни: правильно питаться, отказаться от курения и употребления алкоголя.

Отметим, последние статистические данные показывают, что в Европе умерло более 30 тысяч человек в связи с коронавирусом, преимущественно в Италии, Франции и Испании.



Минздрав РК   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС