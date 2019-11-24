НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому исследованию ВОЗ, большинство подростков в мире ведут малоподвижный образ жизни, что ставит под угрозу их сегодняшнее и будущее здоровье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт организации.

Cогласно первому в истории исследованию уровня физической активности среди подростков, подготовленному учеными из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для повышения уровня физической активности мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 17 лет требуются неотложные меры. По выводам авторов работы, опубликованной в журнале The Lancet Child & Adolescent Health, показатели физической активности более 80% посещающих школу подростков в мире — 85% девочек и 78% мальчиков — находится ниже рекомендованного уровня (не менее одного часа в сутки).

Как следует из публикации, основанной на анализе результатов опроса 1,6 миллиона учащихся в возрасте 11–17 лет, в период 2001-2016 гг. по уровню физической активности девочки отставали от мальчиков во всех 146 исследованных странах, кроме четырех (Тонга, Самоа, Афганистан и Замбия).

В 2016 г. разница между долей мальчиков и долей девочек, уровень физической активности которых соответствовал рекомендованному, превышала 10 процентных пунктов почти в каждой третьей стране (в 43 из 146, т.е. 29% стран), причем самый большой разрыв наблюдался в Соединенных Штатах Америки и Ирландии (более 15 процентных пунктов). В большинстве стран, охваченных исследованием (в 107 из 146, т.е. 73% стран), в период 2001–2016 гг. этот гендерный разрыв увеличился.

По мнению авторов исследования, доля подростков, ведущих малоподвижный образ жизни, остается чрезвычайно большой, что негативно отражается на их сегодняшнем и будущем здоровье. «Требуются неотложные меры для повышения уровня физической активности, особенно среди девочек», — сказала один из авторов исследования д-р Реджина Гатхолд (ВОЗ).

Ведение физически активного образа жизни в подростковом возрасте благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, метаболизме сердца и массе тела. Появляется все больше данных о том, что физическая активность также играет положительную роль в когнитивном развитии и социализации подростков. Известно, что многие из этих благоприятных результатов сохраняются и во взрослом возрасте. Необходимая для достижения этих результатов рекомендованная ВОЗ суточная норма двигательной активности для подростков — не менее часа умеренной или интенсивной физической активности в сутки.

Авторы провели анализ данных, собранных в ходе опросных исследований уровня физической активности у школьников, чтобы оценить, какая доля детей в возрасте 11-17 лет не соблюдает эти рекомендации. При оценке учитывались все виды физической активности, такие как активные игры, досуг и спорт, активная работа по дому, ходьба и езда на велосипеде или другие способы активного передвижения, занятия физкультурой и регулярные физические упражнения.

Для повышения уровня физической активности подростков авторы исследования рекомендуют принять следующие меры:

необходимо в срочном порядке расширить масштабы внедрения доказавших свою эффективность стратегий и программ, направленных на повышение физической активности подростков;

необходимы многосекторальные действия по обеспечению для молодежи возможностей ведения активного образа жизни, в том числе в секторах школьного образования, городского планирования, безопасности дорожного движения и других.

Необходимо, чтобы активный образ жизни пропагандировался на самом высоком уровне, в том числе национальными, городскими и местными лидерами, как средство достижения здоровья и благополучия для всех, включая подростков.

«В исследовании подчеркивается, что дети и подростки имеют право играть и должны иметь возможность реализовать свое право на физическое и психическое здоровье и благополучие, — говорит соавтор исследования д-р Фиона Булл, ВОЗ. — Сегодня четверо из пяти подростков лишены радостей регулярной физической активности и тех благ, которые она несет в плане социализации и физического и психического здоровья и благополучия. Эту ситуацию можно исправить при наличии политической воли и решительных мер. Необходимо призвать лиц, ответственных за разработку политики, и всех соответствующих субъектов к незамедлительным действиям в интересах здоровья нынешнего и будущих поколений».