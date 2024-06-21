ВОЗ бьет тревогу из-за роста случаев холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о резком увеличении числа случаев холеры в нескольких регионах мира. С начала этого года зарегистрировано почти 195 000 случаев и более 1 900 смертей в 24 странах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ООН.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в регионе Восточного Средиземноморья, за ним следуют Африка, регионы Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.

Сообщается, что в Западно-Тихоокеанском регионе случаев не зарегистрировано.

Учреждение ООН в области здравоохранения сообщает, что к марту исчерпало свои глобальные запасы пероральной вакцины против холеры (OCV), но смогло превысить «экстренный целевой показатель в пять миллионов доз в начале июня впервые в 2024 году».

Тем не менее, предложение вакцины не соответствует спросу.

ВОЗ сообщила, что с января прошлого года 16 стран запросили 92 миллиона доз OCV – почти вдвое больше, чем произведено за это время (49 миллионов доз).

Среди положительных новостей в области здравоохранения ВОЗ объявила в четверг, что Чад успешно искоренил «сонную болезнь» как проблему общественного здравоохранения.

Ликвидировав заболевание, Чад присоединился к примерно 50 другим странам мира, которые преуспели в этом.

Сонная болезнь может вызывать симптомы, похожие на грипп, а затем приводить к изменению поведения, спутанности сознания, нарушениям цикла сна или даже к коме, часто приводящей к смерти.