ВОЗ: 780 миллионов доз прививок, но борьба с пандемией еще далека от завершения

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Жители планеты получили более 780 миллионов доз прививок от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Несмотря на это, уже семь недель подряд наблюдается стремительный рост числа случаев заболевания COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Нет никаких сомнений: вакцины – это важный и мощный инструмент. Но не единственный, — сказал д-р Тедрос. – Мы повторяем это день за днем, неделя за неделей. И мы будем повторять это и дальше».

Он подчеркнул, что все, включая тех, кто уже сделал прививку, должны по-прежнему соблюдать необходимые меры предосторожности: сохранять физическую дистанцию, носить маски, часто мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, проветривать помещения, а также регулярно сдавать тест на COVID-19.

Д-р Тедрос отметил, что во многих странах число случаев заболевания растет из-за непоследовательности властей и населения. В ВОЗ выступают против тотального карантина и полного закрытия всех учреждений и предприятий и считают, что успешно бороться с пандемией помогает комбинация взвешенных мер.

«Мы тоже хотим видеть, как перезапускается экономика, как возобновляется торговля и туризм. Но в данный момент отделения интенсивной терапии во многих странах переполнены и люди умирают, хотя этого можно было бы избежать», – сказал глава ВОЗ.

«В некоторых странах, несмотря на распространение вируса, рестораны и ночные клубы заполнены людьми, открыты рынки, и далеко не все соблюдают меры предосторожности», – добавил он.

Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что от COVID-19 умирают даже молодые люди. «Это заболевание – не грипп», – подчеркнул глава ВОЗ. «И мы до сих пор до конца не понимаем, каковы долгосрочные последствия этой инфекции», – сказал он.

Многие из тех, кто перенес COVID-19 в относительно легкой форме, даже несколько месяцев спустя сообщают о таких симптомах, как повышенная утомляемость, слабость, затуманенность сознания, головокружение, тремор, бессонница, тревога, депрессия, боль в суставах и груди.

«Эта пандемия еще далека от завершения», – подчеркнул д-р Тедрос. «Совместными усилиями, приняв надлежащие меры в сфере общественного здравоохранения и обеспечив справедливую вакцинацию населения, мы сможем взять пандемию под контроль в считанные месяцы», – подытожил он.