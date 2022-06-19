Войскам противовоздушной обороны Казахстана исполнилось 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девятнадцатого июня военнослужащие войск ПВО отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1992 году была подписана Директива министра обороны о создании войск противовоздушной обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В состав войск вошли соединения и части 37 корпуса ПВО, дислоцированные на территории Казахстана – зенитные, ракетные, радиотехнические и авиационные части, а также аэродромно-технические подразделения, батальон связи и радиотехнического обеспечения.

У истоков становления войск ПВО стояли Халық қаhарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев, генерал-майор авиации Анатолий Васимов, генерал-майор Владимир Бондаренко, генерал-лейтенант Окас Сапаров, генерал-майор Нуржан Муканов и многие другие.

В 1998 году войска противовоздушной обороны вошли в состав Сил воздушной обороны.

Перед ПВО стоят задачи по защите административно-политических, промышленно-экономических районов страны с воздуха, борьбе с воздушным противником, прикрытию группировок Сухопутных войск в пунктах дислокации и на маршрутах выдвижения, важных военных и других объектов от ударов авиации и беспилотных летательных аппаратов с воздуха.

На вооружении войск противовоздушной обороны состоят современные зенитные ракетные комплексы и средства разведки, способные своевременно обнаруживать и поражать воздушные цели во всем диапазоне высот и скоростей.

В 2020 году по программе перевооружения в войска противовоздушной обороны поступил новый зенитный ракетный комплекс «БУК-М2Э». Ранее были введены в эксплуатацию современные радиолокационные станции GM-403 «Нур» казахстанского производства и «Роса-РБ», позволяющие держать под контролем все воздушное пространство Казахстана. Планируется дальнейшее оснащение войск современными и высокотехнологичными образцами вооружения.

Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для войск ПВО осуществляет Военный инженерный институт радиоэлектроники и связи, расположенный в городе Алматы. В вузе имеется вся необходимая учебно-материальная база, включая собственный полигон с тренажерными комплексами, техникой и вооружением.

Личный состав войск противовоздушной обороны круглосуточно несет боевое дежурство, осуществляя непрерывный контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства страны.