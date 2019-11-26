Войска регионального командования «Юг» стали первыми в Вооруженных Силах РК по итогам года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подведение итогов за год проводят армейцы в Региональном командовании «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе армейского ведомства, войска регионального командования «Юг» по итогам деятельности за 2019 учебный год заняли первое место в масштабе Вооруженных Сил Казахстана.

«Это было озвучено в Нур-Султане на расширенном заседании Военной коллегии Министерства обороны, - пояснила руководитель пресс-службы РгК «Юг» майор Дина Мухаринова. - Как было отмечено военачальниками казахстанской армии, этот успех – достижение всего большого воинского коллектива регионального командования «Юг», от солдата до генерала. И это не единственная победа, с которой в столице поздравляли командующего войсками РгК «Юг» генерал-майора Кайдара Каракулова, а в его лице – весь личный состав подчиненных войск. Также первое место по итогам боевого состязания в 2019 году и в масштабе Сухопутных войск».

На базе Гвардейского гарнизона в Кордайском районе Жамбылской области по возвращении командования РгК «Юг» в район постоянной дислокации были проведены учебно-методические сборы и совещание по подведению итогов деятельности за 2019 учебный год с участием командиров всех соединений и воинских частей. Достигнутые результаты были обсуждены более детально.





«Завоевание первого места в масштабе Вооруженных Сил и Сухопутных войск - большое достижение, но теперь перед нами стоит новая задача – удержать это первенство, – обратился к подчиненным командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов. – У нас достойные соперники из других региональных командований, и мы должны продолжать наращивать свои усилия, чтобы в следующем году, в год 20-летия РгК «Юг», вымпелы, по-прежнему, были в наших руках».





Следующий год, действительно, будет важным и значимым в истории войск РгК «Юг», подчеркнули в пресс-службе армейского ведомства. В сентябре 2020 года намечено отметить 20-летие образования регионального командования «Юг», и все мероприятия боевой подготовки, все достижения и победы будут посвящены этой дате.

«Уходящий год стал насыщенным и содержательным по проведению различных мероприятий, - рассказала майор Дина Мухаринова. - Начало года ознаменовалось успешным проведением бригадного тактического учения на общевойсковом полигоне Матыбулак. Высокий уровень боевой подготовки наши военнослужащие продемонстрировали в ходе другого, более крупномасштабного учения на полигоне Коктал - оперативно-стратегического учения «Айбалта-2019». За его ходом наблюдали Президент Казахстана, министр обороны и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана. Они выразили удовлетворенность качеством подготовки, организации и проведения оперативно-стратегического учения.





Традиционными в августе этого года на полигоне Матыбулак стали конкурсы Международных армейских игр. В рамках «АрМИ-2019» состоялись три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Уверенный прием» и «Соколиная охота». Во всех трёх конкурсах казахстанские команды заняли первые места. Были одержаны победы и в таких конкурсах, проходивших за рубежом, как «Мастер-оружейник», «Конный марафон», а в состав команд-победительниц входили, в основном, военнослужащие частей регионального командования «Юг».

В течение 2019 учебного года по программе боевой подготовки войск РгК «Юг» в полном объеме были выполнены планы по подготовке отделений, взводов, рот, батальонов. В рамках их подготовки было проведено большое количество боевых стрельб, из которых не менее 30% состоялись в ночных условиях.

«Подведение итогов нашей работы за прошедший период – это основа качественного планирования на период предстоящий, – подчеркнул первый заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» полковник Абай Жолдасов. – Тщательно проанализировав результаты нашей работы, мы сможем четко спланировать дальнейшую работу».































