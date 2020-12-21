Войска радиационной, химической и биозащиты Казахстана получили новейшее оборудование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Войска радиационной, химической и биологической защиты Казахстана наращивают свой потенциал. На их вооружение поступили новейшие расчетно-аналитические станции РАСТ-2KZ отечественного производства, не имеющие аналогов в Центрально-Азиатском регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Расчетно-аналитическая станция РАСТ-2KZ осуществляет сбор, анализ и прогноз радиационной, химической и биологической обстановки. Станция может с помощью спутниковой связи в автоматическом режиме оперативно обрабатывать и передавать данные в центр.

Главным вызовом для войск РХБЗ в 2020 году стала пандемия коронавируса. В сложный для страны период военнослужащие пришли на помощь гражданскому населению.

Для борьбы с инфекцией были задействованы более трех тысяч военнослужащих подразделений войск РХБЗ и свыше 95 единиц спецтехники. Обработанная площадь социально значимых объектов составила свыше 60 млн. квадратных метров, дорог – более 4 тыс. километров.

Военнослужащие химической защиты являются специалистами двойного назначения. Это универсалы, которые могут решать задачи как в мирное, так и военное время. В условиях пандемии данные войска продемонстрировали свой профессионализм и высокое мастерство. Их вооружение позволяет проводить дезинфекцию местности и техники, а также различных зданий и сооружений.

Опыт борьбы с пандемией показал востребованность войск РХБЗ, значимость которых была подчеркнута Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Казахстана.

Сегодня в Вооруженных Силах приняты меры по совершенствованию войск РХБЗ. В апреле 2020 года был создан Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, что позволило существенно повысить качество и оперативность управления войсками РХБЗ, усовершенствовать систему специальной подготовки.

Для увеличения возможностей частей и подразделений войск химической защиты по обеспечению выполнения ими задач в мирное время пересмотрена их структура и состав. В состав региональных командований входят отдельные батальоны, которые выполняют специальные задачи. Кроме того в соединениях и воинских частях имеются роты и взвода РХБЗ.

В ближайшей перспективе усилия будут направлены на дальнейшее развитие системы РХБ защиты и поддержание в готовности сил и средств к своевременному реагированию на возникающие угрозы. Продолжится оснащение Вооруженных Сил современными средствами РХБ защиты и укомплектование профессиональными кадрами.