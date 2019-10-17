Войска противовоздушной обороны выполнили боевые и учебные стрельбы

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Лагерные сборы подразделений противовоздушной обороны завершились на полигоне «Оймаша» регионального командования «Запад» в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

200 военнослужащих и 50 единиц военной техники подразделений противовоздушной обороны Актауского, Актюбинского и Атырауского гарнизонов на практике отработали вопросы боевого предназначения.





Военнослужащие выполнили боевые и учебные стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2 и переносного зенитно-ракетного комплекса, стрельбы зенитно-артиллерийских взводов и тактические учения зенитного дивизиона, а также отработали заключительный этап боевого слаживания.

В ходе сборов был проведен конкурс, который определил наиболее подготовленные подразделения. Военнослужащие продемонстрировали знание теоретических положений курса стрельб зенитной артиллерии и выполнение нормативов по тактической и специальной подготовке.













По словам начальника войск противовоздушной обороны регионального командования «Запад» подполковника Руслана Нурахметова, в лучшую сторону отмечены зенитчики воинской части города Атырау.

По результатам проведенных боевых стрельб и тактических учений, командиры зенитных подразделений обрели новый практический опыт в управлении войсками при приведении их в боевую готовность, в подготовке и ведении боевых действий. Тактические учения зенитных дивизионов позволили выявить подразделения с наилучшей подготовкой, а также определить план работы для дальнейшего совершенствования системы подготовки военнослужащих противовоздушной обороны.







