Война между Израилем и ХАМАС: число жертв растет

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – В течение среды контролирующая сектор Газа исламистская группировка ХАМАС и армия Израиля продолжали активно обмениваться ударами. Палестинцы выпустили по израильской территории десятки ракет в ответ на удары военно-воздушных сил Израиля, в результате которых было разрушено еще одно многоэтажное здание в Газе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Сообщается, что с понедельника, когда стороны начали взаимные нападения, в секторе Газа убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что от израильских ударов ранено около 390 человек.

Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. За последний день ракеты разрывались в нескольких израильских городах, в том числе в Сдероте на юге страны, где в результате попадания в жилой дом был убит шестилетний мальчик. Во вторник Израиль сообщил, что общее число раненых составило около 100 человек.

На фоне противостояния властей Израиля с ХАМАС начались ожесточенные столкновения с участием израильских арабов в нескольких городах. С понедельника власти арестовали в арабских районах около 400 человек.

Палестинские вооруженные группировки в Газе сообщают, что выпустили по территории Израиля 130 ракет в ответ на удары израильской авиации, которые разрушили уже третье многоэтажное здание в городе. Там находилась студия телевизионного канала движения ХАМАС «Аль-Акса ТВ».

По данным израильской армии, за три дня по территории Израиля было выпущено около 1,5 тыс. ракет, большинство из которых были сбиты при помощи системы ПВО «Железный купол».

Вооруженные силы Израиля утверждают, что нынешние удары по Газе – самые масштабные боевые действия в регионе с 2014 года.

Израиль также сообщил, что в результате его удара был убит высокопоставленный сотрудник ХАМАС, кроме того, разрушены пусковые установки, которые использовались для обстрела израильской территории.

Перед тем, как Израиль наносит удары по домам в секторе Газа, их жителей предупреждают заранее, чтобы они успели эвакуироваться. Однако палестинские врачи сообщают о жертвах среди гражданского населения.

Напомним, что поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим – город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадали более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС – «Бригады Аль-Кассам». Палестинская группировка «Исламский джихад» также сообщила о нанесении удара по Израилю. Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.