Война глазами фронтовых операторов-казахстанцев. Кто они?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая читальным залом Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи РК Людмила Гусакова рассказала о фронтовых операторах-казахстанцах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приближается юбилей Великой Победы, и нам, архивистам, хочется вспомнить тех корифеев операторского искусства, фронтовых кинохроникеров, чьи камеры запечатлели самые значимые события Великой Отечественной войны. Снятые ими кадры хроники позволяют нам воссоздать реальную картину войны. Грандиозная эпопея Великой Отечественной войны, запечатленная на кинопленке, как бы сложенная из тысяч и тысяч бессмертных подвигов нашего народа, представляется огромным историческим полотном, не знавшим себе равных по достоверности, силе воздействия», - говорит заведующая читальным залом Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи РК Людмила Гусакова.

Для того чтобы сохранить для потомков страшную правду о войне, нужно смотреть кинохронику. Эти бесценные кадры хранятся в Центральном государственном архиве кино-фотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан.

«Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем дороже и значительнее для нас то, что было снято фронтовыми летописцами. Вместе с солдатами, уходящими в бой, шли и фронтовые кинооператоры. От них требовалась особая выдержка и смелость, поскольку снимали зачастую в самых горячих точках. Их было 258 боевых хроникера, 34 из них навсегда остались на поле битвы. Среди боевых хроникеров были и наши казахстанские операторы: Иван Александрович Чикноверов, Эмир Ибрагимович Файк, Яков Константинович Смирнов, Борис Яковлевич Пумпянский», - рассказала Людмила Гусакова.

Эмир Файк, заслуженный деятель искусств КазССР, награжден орденами: «Красной Звезды» (1942 год) «Отечественной войны» (1944 год). К началу войны выпускник ВГИКа, в 1941 году ушел на фронт, а с 1944 года - начальник группы кинооператоров III Украинского фронта, снял более полусотни документальных фильмов. Фронтовые репортажи, снятые Эмиром Ибрагимовичем Файком, хранятся в фондах архива, в составе киножурналов «Союзкиножурнал».

Иван Александрович Чикноверов, заслуженный деятель искусств КазССР, снял более полусотни документальных фильмов, Великую Отечественную войну прошел с III Украинским фронтом, принимал участие в боях за освобождение Молдовы, Украины, Австрии. Кинохроника, снятая им, вошла в оперативные фронтовые выпуски, боевые киносборники, киножурналы «Союзкиножурнал», а так же документальные фильмы «Битва за Советскую Украину», «Освобождение Одессы». За киносъемки боевых действий Иван Александрович Чикноверов награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и шестью медалями. В архиве хранится большая коллекция фильмов Ивана Александровича.

Борис Яковлевич Пумпянский, опытный хроникер, к началу войны снял с десяток фильмов. В 1942 году, в Алма-Ате, на Центральной Объединенной Киностудии (ЦОКС) он вместе с режиссером Дзигой Вертовым снял документальный фильм «Тебе, фронт!», который входит в золотую коллекцию мирового документального кино. Этот фильм хранится в фондах архива. В 1944 году Борис Пумпянский был отправлен на Украинский фронт. Погиб в конце 1944 года при съемках репортажа о работе полевой почты в Карпатах. За участие в фильме «Освобожденная Чехословакия» ему посмертно была присвоена Государственная премия СССР.

Яков Константинович Смирнов, заслуженный деятель искусств КазССР, награжден орденом Красной звезды (1944 год) и отделом Отечественной войны II степени (1945 год). В 1937 году закончил ВГИК, с 1936 по 1942 год - оператор Алма-Атинской студии хроникально-документальных фильмов, на фронт уходил из Алма-Аты, воевал на Северо-Западном, Волховском и Белорусских фронтах. С его помощью были сняты документальные фильмы «День Отечественной войны», «Освобождение Пруссии», «Восточная Померания», «В логове зверя».

В фондах архива имеется документальный фильм «Последние кадры войны» режиссера Игоря Саввина, снятого в 1990 году на студии «Казахтелефильм», в котором Яков Константинович Смирнов вспоминает, чем ему запомнились последние кадры войны.

«В Берлин я приехал, конечно, с кинокамерой. А берлинская группа операторов была направлена снимать День Победы в Москву. Должно было произойти подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Меня попросили снять это событие. Церемония проходила в зале бывшего военного училища. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков открыл заседание и приказал пригласить представителей немецкого главнокомандования: «правую руку» уже покончившего с собой Гитлера генерал-фельдмаршала Кейтеля, генерал-полковника Штумпфа и адмирала флота Фридебурга. В присутствии советских генералов и офицеров, представителей Верховного командования Союзных войск был подписан самый важный для нас и всего мира исторический документ. То было признание полного поражения фашизма. Что говорить, тяжелые пути пришлось пройти нам в дни войны. Фронтовые операторы более, чем кто-либо, видели и испытали все трудности ратных будней. Радость успехов и героизм советских людей в самых, казалось бы, невыносимых обстоятельствах. Но никто из нас никогда не пожалел о пройденном. Ведь каждую минуту сознавали, что всё, что мы делаем, нужно истории, нужно будущему поколению», - вспоминает Яков Смирнов.

В 1978 году Роман Кармен снял документальный сериал советско-американского производства «Великая Отечественная», или «TheunknownWar» («Неизвестная война»), в котором были использованы кадры хроники, снятые Яковым Смирновым, фильм имел огромный успех.

«Фронтовые операторы «останавливали» события Великой Отечественной войны для того, чтобы оставить их в нашей памяти и памяти тех, кто придет после нас. Хрупкая кинопленка оказалась надежным носителем «остановленных» мгновений, бесстрастным свидетелем запечатленного времени. Это было делом их жизни, которое они бесконечно любили. А делом архивистов Республики Казахстан является сохранение всего созданного гениальными военными кинохроникерами для грядущих поколений. Низкий им поклон и светлая память», - сказала Людмила Гусакова.