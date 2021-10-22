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    22:53, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вовремя «переобуть» автомобили призывают водителей в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские рекомендовали водителям следить за прогнозами погоды и быть готовыми к резкой перемене ситуации на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, при понижении температуры воздуха на дорогах возможен гололед. В этом случае снизить опасность аварии помогут две важнейшие рекомендации: уменьшить скорость передвижения и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это поможет выиграть время для принятия решения при возникновении угрозы совершения дорожно-транспортного происшествия.

    «Следует своевременно запланировать переход на зимние шины, строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными. Повышенная осторожность на дороге требуется и от пешеходов. Важно понимать, что при образовании наледей, выпадении снега торможение транспортных средств затруднено. Выходя на пешеходный переход, нужно убедиться, что все водители могут вас пропустить», — сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

    Уже в ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погоды. Служба 112 разослала штормовое предупреждение на сутки 22-го и ночь 23-го октября. По прогнозам синоптиков на большей части области пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере и западе региона возможен гололед и низовая метель. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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