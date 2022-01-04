Вовлекающий сельскую молодежь в спорт пенсионер пробежал более 30 тысяч километров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 72-летний Ажибжан Жанаспаев, проживающий в поселке Акжал Шетского района Карагандинской области, за 35 лет преодолел дистанцию в 31 тысячу километров. Пенсионер не только сам занимается регулярно спортом, но также бесплатно тренирует молодежь поселка по нескольким видам спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

72-летний Ажибжан Жанаспаев с утра делает пробежку на свежем воздухе. Пенсионер уже 35 лет не изменяет этой привычке и бежит в любое время года. После того, как он оставляет несколько километров позади, немного тренируется и продолжает бег. В этом секрет неиссякаемой энергии пожилого человека.

«Когда мне исполнилось 37 лет, начали «прилипать» различные болячки. На работе я не мог угнаться за молодежью. Как говорят в народе «У того, кто каждый день собирается открыть колодец, не наступает завтрашний день». И вот однажды я начал дневник. А дневник воспитывает в человеке дисциплину», - говорит почетный гражданин Шетского района Ажибжан Жанаспаев.

Ажибжан Токенович сразу записывает в дневник, какое расстояние преодолел. Это привычка сформировалась с 1986 года. Сейчас исписано 23 тетради. В конце года он подводит итоги и составляет план на предстоящий год по пробегу километров. Общее расстояние, достигнутое за 35 лет, превышает 31 тысячу километров.

После бега обязательно подтягивается на перекладине, делает отжимание и немного закаляется. Легко поднимает штангу весом в 72 кг.

Своих учеников в поселке Акжал Ажибжан Жанаспаев приобщает к футбольному спорту. В ходе ежедневной подготовки юные футболисты оттачивают мастерство. В итоге его подопечные выиграли немало призов.

«Иногда я устаю. Думаю, не поеду, отдохну. Но дети приходят ко мне с раскрасневшимися лицами, замёрзшие и говорят «Аға, а сегодня тренировка будет?». И как после такого будешь лежать? Я встаю и вместе идём тренироваться», - смеётся пенсионер.

Тренер не устает учить детей тому, что знает. Главное, всё это бесплатно. К этому делу его никто не принуждает. Это желание его сердца. Таким образом, он стал пожилым волонтером.

Он также руководит шахматным кружком. В двух школах посёлка Акжал более 50 учеников занимаются этой интеллектуальной игрой. На днях его подопечные заняли второе место в областном турнире по шахматам.

Ажибжан Жанаспаев 50 лет проработал на акжалской обогатительной фабрике. Был бригадиром бурильщиков, механиком горного цеха производственного объединения «Казвольфрам». Умение и организаторские способности - отдельный разговор. Даже как народный депутат СССР отстаивал и поддерживал права рабочих на промышленных предприятиях.

Пенсионер владеет пятью музыкальными инструментами: домбра, баян, пианино, гитара, балалайка. Он в поселке Акжал создал ансамбль. Сейчас руководит ансамблем «Шабыт», сформированным из учащихся.

Музыка для него как лекарство для души. В прошлом году он потерял супругу. И посвятил ей кюй. Его покойная супруга Гульзада Кудесовна всю свою сознательную жизнь посвятила образованию. Была учителем географии и директором школы. Отличник образования. Супруги воспитали 3 детей, обеспечили их качественным образованием и воспитанием.