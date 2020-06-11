Вовлекать НПО в защиту прав потребителей планируют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют широкое вовлечение неправительственных организаций в защиту прав потребителей. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Законопроект предусматривает около 200 поправок (из которых 70 - в правительственной редакции, 130 - поправки депутатов Мажилиса) в 7 законодательных актов – в 3 кодекса и 4 закона. Основными направлениями проекта закона являются, во-первых, формирование целостной и понятной для населения эффективной системы защиты прав потребителей; во-вторых, усиление роли уполномоченного органа, в том числе по координации деятельности госорганов, осуществляющих защиту прав потребителей в соответствующих отраслях; в-третьих, институциональное усиление и активное вовлечение неправительственных организаций в многоуровневую систему защиты прав потребителей, а также их поддержка и т.д.
«При разработке законопроекта за концептуальную основу взята смешанная модель института защиты прав потребителей, эффективно используемая странами ОЭСР. Ее суть заключается в осуществлении государством «умного» администрирования, где восстановлением нарушенных прав занимаются институты досудебного регулирования», - пояснил Бахыт Султанов.
- Более 800 местных жителей привлечены к строительным работам в Мактааральском районе
- В Атырауской области зарегистрировано пять новых случаев коронавируса
- В Казахстане будут отслеживать транзитные перевозки
- Межведомственный совет по защите прав потребителей создадут в Казахстане
- О трехступенчатом механизме рассмотрения жалоб потребителей рассказал Бахыт Султанов
- Разработан проект Концепции государственной политики в сфере межэтнических отношений - АНК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана