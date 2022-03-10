РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:40, 10 Март 2022 | GMT +6

    Востребованные в Казахстане навыки будет распознавать специальная система

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по развитию рынка труда рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По направлению развития профессиональных навыков и профессиональной ориентации трудовых ресурсов совместно с работодателями будут создаваться «фабрики» массовой переподготовки и повышения квалификации на базе учебных центров при предприятиях. Особое внимание будет уделено обучению молодежи и подготовке кадров по востребованным профессиям», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

    Также, по его словам, внедряется система распознавания востребованных навыков.

    «По поручению Главы государства, МТСЗН разрабатывается проект закона «О Национальной системе квалификаций». В его рамках предусматривается создание эффективных условий для создания независимых центров признания квалификаций, предоставление не менее 1000 ваучеров соискателям для прохождения ежегодной сертификации», - отметил министр.

    «Через онлайн-обучение на платформе skills.enbek.kz создаются условия для приобретения новых знаний и навыков. Для организации профессиональной ориентации среди учащихся и молодежи будет разработано не менее 100 инструкций по карьерному продвижению», – добавил глава Минтруда.

    Кроме того, список востребованных профессий и перспективных навыков будет ежегодно обновляться.


    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!