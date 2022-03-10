Востребованные в Казахстане навыки будет распознавать специальная система

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по развитию рынка труда рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По направлению развития профессиональных навыков и профессиональной ориентации трудовых ресурсов совместно с работодателями будут создаваться «фабрики» массовой переподготовки и повышения квалификации на базе учебных центров при предприятиях. Особое внимание будет уделено обучению молодежи и подготовке кадров по востребованным профессиям», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Также, по его словам, внедряется система распознавания востребованных навыков.

«По поручению Главы государства, МТСЗН разрабатывается проект закона «О Национальной системе квалификаций». В его рамках предусматривается создание эффективных условий для создания независимых центров признания квалификаций, предоставление не менее 1000 ваучеров соискателям для прохождения ежегодной сертификации», - отметил министр.

«Через онлайн-обучение на платформе skills.enbek.kz создаются условия для приобретения новых знаний и навыков. Для организации профессиональной ориентации среди учащихся и молодежи будет разработано не менее 100 инструкций по карьерному продвижению», – добавил глава Минтруда.

Кроме того, список востребованных профессий и перспективных навыков будет ежегодно обновляться.