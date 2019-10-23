Востребованные рабочие специальности назвали в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области после окончания колледжа постоянную работу нашли 66% выпускников, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что среди тех, кто учился на гранте, трудоустроены и заняты 91% выпускников.

«Наибольшая доля трудоустроенных выпускников отмечена по квалификациям: сварщик, станочник широкого профиля, каменщик, техник-строитель, помощник врача лаборанта, ассистент фармацевта, учитель начальных классов, воспитатель, специалист по социальной работе, официант, менеджер общественного питания, дизайнер», - отметила Г.Каримова.

Он добавила, что ситуация с трудоустройством изменится в лучшую сторону по итогам года.

Аким области Кумар Аксакалов назвал уровень трудоустройства одним из самых важных показателей востребованности кадров.

«Мы слышим, что не хватает рабочей силы – строителей, механизаторов. У нас строительная отрасль до сих пор задыхается от отсутствия специалистов – простых рабочих. Объемы работ увеличивается, работников нет», - сказал глава региона.

Г.Каримова отметила, что в этом году 21 колледж перешел на новые образовательные программы - модульные технологии обучения - по 33-м специальностям. То есть студенты могут получить до 3-х родственных квалификаций. В качестве примера Г.Каримова привела специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Поступившие на нее студенты получат квалификации каменщика, штукатура, облицовщика-плиточника, техника–строителя.

Г.Каримова добавила, что в 22 колледжах осуществляется дуальное обучение. Работают с 276 предприятиями-партнерами. По сути, компании могут подготовить для себя специалистов заранее.

К.Аксакалов считает, что предприятиям будет выгодно вообще взять колледжи под управление.

«Многолетняя проблема, о которой говорят работодатели: даже после колледжа, обучившись дуально на предприятии, специалист приходит неготовым. Это означает, что потенциальные работодатели не участвуют в предложениях по формированию учебного процесса. Так не должно быть. Они не должны стоять в стороне. Некоторые предприятия могут полностью взять колледжи под управление. Они смогут сами влиять на процесс обучения. Ребята, окончившие колледж, пойдут работать к ним», - сказал аким области.

Глава региона поручил пересмотреть программы обучения в колледжах, уделив большее внимание практическим навыкам, нежели теории.